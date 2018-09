Sergio Ramos trató de ignorante Griezmann y pidió que lo aconsejara Godín

Sergio Ramos, capitán de Real Madrid, respondió al francés de Atlético de Madrid Antoine Griezmann afirmando que "la ignorancia es muy atrevida", tras un dibujo que publicó en sus redes sociales después de la Supercopa de Europa, en la que el defensa le coronaba, y por afirmar que ya come en la mesa de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Ramos respondió con dureza a la publicación de Griezmann en la que mostraba cómo el capitán madridista le ponía una corona como rey. Le aconsejó que aprenda de grandes futbolistas que no tienen el Balón de Oro y que escuche más a su entorno.

"La ignorancia es muy atrevida, cuando escucho hablar a este chaval me acuerdo de Totti, Buffon, Maldini, Raúl, Xavi, Iniesta o Iker (Casillas), jugadores que lo han ganado todo, tienen sus vitrinas repletas de títulos en su casa y ninguno tiene el Balón de Oro", dijo.

"Cada uno es libre de expresar su opinión pero debería dejarse aconsejar por su entrenador, el Cholo, y por compañeros como Godín y Koke que reúnen valores que le vendrían bien. Aun así nunca me he quedado corto, siempre he dicho que es un grandísimo jugador y le deseo lo mejor", agregó.

Con datos de EFE