"Sería un mal amigo si no le creo", dijo Lacalle Pou sobre Penadés

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló sobre las denuncias por abuso y explotación sexual contra menores de edad contra el senador nacionalista, Gustavo Penadés, y explicó por qué, ante la primera denuncia de Romina Celeste Papasso, había sostenido que le creía a él.

"Hace 30 años que lo conozco, y a esa persona que denunció por primera vez no la conozco, no tengo trato. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes: viene un amigo de ustedes, una persona que conocen hace 30 años, los mira a los ojos y dice ´yo no fui, yo no hice nada, no es cierto´. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo, no sería amigo, no tendría confianza", aseguró este jueves en rueda de prensa.

Sin embargo, el presidente sostuvo que Penadés está "sujeto a prueba en contrario". "Ahora, ¿está sujeto a prueba en contrario? Por supuesto. De hecho hay denuncias en la Justicia y por supuesto que si la Justicia expresa en contrario a lo que me dijo una persona que conozco hace 30 años, se generan varios efectos. Primero, que tiene razón la justicia. Y segundo, los efectos personales que como todavía la justicia no falló no puedo adelantar", aseveró.

Fiscalía investiga a Penadés

La fiscal del caso Penadés, Alicia Ghione, ha tomado en este tiempo declaración a al menos seis víctimas y también a testigos. El modus operandi es similar en todos los casos y la mayoría de los denunciantes describió que iba con menores de edad a hoteles de alta rotatividad y que los pasaba a buscar por parques.

Las dos últimas denuncias que fueron presentadas en fiscalía son de dos menores de edad. Uno de los que declaró tiene 15 años y el otro 17 y ambos relataron que fue en 2022 cuando el senador les pagó a cambio de tener relaciones sexuales, según informó Montevideo Portal y confirmó El Observador con fuentes al tanto de la investigación.

Aún no se ha citado a declarar al senador para que dé su versión de los hechos.