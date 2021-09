"Si China quiere terminar el estudio de factibilidad, tirate que hay arenita"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado este miércoles por el avance en el Tratado de Libre Comercio con China. Aseguró que escuchará “todas las voces”, tanto de las cámaras empresariales como de los sindicatos antes de avanzar en el TLC pero de forma rápida. “Hace 20 años que venimos remando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. No es serio. En el mundo moderno no me podes demorar 20 años. Si China escribió que quiere terminar el estudio de factibilidad antes de fin de año, tirate que hay arenita", afirmó en conferencia de prensa

Lacalle agregó que "Uruguay fue muy claro desde el comienzo para donde quería ir y que quería hacer". "Ningún socio del Mercosur se puede llamar a engaño. Nosotros hablamos de flexibilización pero no solo nosotros. Lo habló en su momento un gobierno colorado, lo hablaron varios gobiernos del Frente Amplio y este gobierno de coalición lo que hace es dar el paso. Dar el paso con lealtad, con firmeza y le dice a los socios ´nosotros tenemos que abrirnos al mundo´. Nosotros necesitamos comercializar con el mundo, entre otras cosas, porque le tenemos mucha confianza a los uruguayos. Porque el laburo uruguayo es bueno y si al uruguayo le das pista anda bien", aseguró. "Y al mismo tiempo que hablábamos con la Argentina, con Brasil y con Paraguay, ¿qué hicimos? Empezamos a hablar con otros países. Tuvimos la fortuna que una de las potencias más grandes del mundo formalmente nos escribe que está dispuesta a lanzar un estudio de factibilidad", agregó Lacalle sobre la propuesta de China. Leé también Lacalle Pou sobre el paro: "Es un paro claramente político, contra la LUC" Por otro lado, el presidente fue consultado por la propuesta del Partido Colorado de ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP).. “Una cosa es un estudio de factibilidad entre dos países que comienzan un acuerdo y otro es adherir a un tratado. Es más simple. Es un tratado que ya existe, con países que son socios y que Uruguay eventualmente podría adherir. Nos parece una muy buena idea así que seguramente eso también esté en la mesa pero lo que no me parece lógico es todos los días tirar un nombre. Vamos a hacerlo serio, prudente, avanzando firme, con pasos claros", señaló. El Partido Colorado expresó el lunes que "el nuevo rumbo que empieza a transitar" el gobierno "en pos de acuerdos comerciales que impulsen el desarrollo económico y social del país, debe llevarlo a considerar el ingreso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP 11, que hoy preside Japón, con el que Uruguay mantiene relevantes relaciones". "De él ya son parte 11 naciones –entre ellas Chile, México y Perú– y está abierto a la incorporación de nuevos miembros. Este espacio de comercio y cooperación ha avanzado en la definición de reglas en varios campos relevantes –como servicios, normas antidumping, valoración aduanera y otros–, perfilándose así como lo que se ha denominado 'el GATT del siglo XXI'. Uruguay debe aspirar a incorporarse a este grupo de naciones de vanguardia en el comercio internacional", señala la declaración de los colorados.