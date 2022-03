Si no fuiste, perdiste

El que no fue, perdió. Esta Expoactiva Nacional no fue una más. El que pudo asistir –al menos uno de los cinco días– podrá decir que no faltó en una edición histórica. También podrá decir que solo por haber ido regresó ganando.

Fue la edición N° 25 de la ya clásica muestra de tecnología en funcionamiento, idea que un grupo de visionarios directivos de la Asociación Rural de Soriano (ARS) tuvo en 1992 para celebrar entonces el primer siglo de existencia de la gremial. Fue la del reencuentro tras dos años de baja en el calendario dada la emergencia sanitaria por la pandemia de covid. Fue la que tuvo un récord de expositores –fueron 350, con unas 750 marcas de productos y servicios– con soluciones para no solo la agricultura, dado que las hubo para ganaderos, tamberos, forestadores y granjeros. Fue en la que por primera vez se observó a un presidente de la República no solo visitando el predio, también manejando una cosechadora con cabezal maicero (ver en la foto, donde un paisano registró a pocos metros un momento sorpresivo, una linda anécdota, celebrada allí como una muestra más del respaldo de Luis Lacalle Pou al sector de los agronegocios). Fue una exposición en la que en cada rincón hubo un perfume de positividad dada una soñada triple coyuntura para el productor, un combo perfecto que cuesta recordar cuándo se ha dado con tanta potencia: fuerte demanda, precios firmes –no solo por granos– y perspectivas de productividades elevadas en una cosecha de cultivos de verano que está por explotar. Fue una muestra que quien la pudo visitar la disfrutó, aprovechó para hacer negocios, para aprender algo y/o para irse a casa con conocimientos. Fue un espacio que revalidó su utilidad para quien expuso y quien fue a ver lo expuesto. Fue una edición en la que por primera vez se presentó el Museo Agrícola, con una selección de fierros históricos, los que sustentaron la agricultura de buena parte del siglo XX, a un puñado de pasos de un área activa en la que se vio en acción la tecnología que hoy se utiliza y la que se está lanzando. Esta Expoactiva Nacional no fue una más. Cada una de las 25 sembró aportes. En todas hubo precios especiales, conferencias sobre temas de coyuntura, ventajas financieras y un puntal para crecer que no tiene precio: las charlas mano a mano entre productores y de estos con jerarcas, profesionales, técnicos y autoridades gremiales. En varias de ellas por primera vez se exhibieron tecnologías innovadoras que hoy son moneda corriente en chacras y campos ganaderos y que hasta entonces eran un interrogante mayúsculo. La siembra directa, el destete precoz, la silo bolsa para grano húmedo, los pivotes de riego con base en energía solar, sistemas de engorde para nichos de mercados cárnicos... la lista es extensa. Hubo ediciones que alteraron la rutina. La primera, sin dudas; tuvo apenas 19 expositores y fue solo para los socios de la institución anfitriona. También la que se hizo en la Estancia Presidencial Anchorena, que fue la primera internacional y hubo que reconstruirla en 24 horas luego que en la noche previa al estreno un tornado la destrozó. Y esta, la de las bodas de plata, una Expoactiva que, para quien no pudo ir, significó perder. Habrá revancha, llegarán otras ediciones especiales, pero luego de hoy al menos habrá que aguardar un año para estar en un encuentro en el que el productor no debería faltar. Leé también Lacalle Pou defendió al agro, cosechó maíz, pidió no usar trencitos y se llevó regalos