Siete hitos de la vida de Charly García, que festeja 70 años este sábado

Este sábado Charly García cumple 70 años. El primogénito del ingeniero Carlos García y la ama de casa Carmen Moreno nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. El oído absoluto le facilitó aprender música, y ya de niño era considerado como un joven prodigio, llegando a impresionar con su talento al piano a figuras como Mercedes Sosa. Los Beatles rompieron su disgusto por la música popular y le abrieron las puertas del rock. Una crisis nerviosa en la infancia le generó vitíligo, lo que generaría su mítico bigote bicolor.

De adolescente formó sus primeras bandas y a los 18 años se transformó en uno de los rostros más conocidos de la música de su país, una figura que se iría agigantando con el paso de las décadas, que trascendería fronteras y dejaría a su paso canciones magistrales, actuaciones memorables, un sinfín de polémicas y una serie de episodios que marcan la trayectoria de un músico fundamental del rock latinoamericano.

"Si le robás a uno sos un imbécil, cuando le robás a todo el mundo sos un genio. Yo robo...me dije genio", decía Charly García a El Observador en 2003, una frase que marca su habitual tono y la concepción de su propia música.

Charly sale al mundo

Tras un conflictivo paso por el ejército como parte del servicio militar obligatorio que por ese entonces regía en Argentina, en 1969 Charly García comenzó su carrera en las grandes ligas de la música con Sui Generis, el dúo conformado junto a Nito Mestre. Con un legado de tres discos, el grupo sigue siendo uno de los más influyentes de la música argentina, y fue uno de los primeros grupos de ese país en convocar multitudes para sus espectáculos. Temas como Canción para mi muerte y Rasguña las piedras se han convertido en clásicos, que presentaron al mundo el talento compositivo de García.

Con Sui Generis también tuvieron algunos cruces con los gobiernos militares del momento. Así lo contó García en el documental Bios, de National Geographic. “En Uruguay, volvemos al hotel y estaba lleno de policías. Nos llevan con los ojos vendados a una pieza, porque teníamos una canción que se llamaba Ejército loco, que decía: ‘Si ellos son la patria, yo soy extranjero’. Y yo les escribí ‘Si ellos son la patria, yo me juego entero’, y el teniente decía ‘Yo no veo nada malo’. Pero por supuesto, señor”, recordó el músico.

¿Ídolo o qué?

Tras la etapa con La máquina de hacer pájaros, Charly conformó un nuevo grupo, junto a Pedro Aznar, David Lebón y Oscar Moro: Serú Giran, que se separaría en 1982 y sería tan popular como exitoso. Canciones como Seminare se convirtieron en temas ineludibles en cualquier fogón con una guitarra de por medio, mientras que otros como No llores por mí, Canción de Alicia en el país y Peperina pasaron a integrar el canon musical regional. La banda logró otro hito diez años después de su separación: su reunión con dos shows en el estadio Monumental de Buenos Aires (la primera vez que un grupo argentino lo llenaba), y una mini gira que pasó por Montevideo.

El debut solista

Mientras la Guerra de las Malvinas sangraba a Argentina, y el país volvía a la democracia, García arrancaba su camino como solista, que seguiría de ahí en más. Y fue con un debut memorable: la banda sonora de Pubis angelical y el disco Yendo de la cama al living, que tuvo su gran hit en el tema homónimo. Inspirado por un comentario de su hijo Migue, García se impuso la tarea de componer un tema sencillo, sin cambios de ritmo, que fue la pieza central de un disco grabado en un encierro feroz, con el músico intentando mantenerse ajeno a la complicada actualidad de su país.

El polémico Unplugged

La historia de los MTV Unplugged, los conciertos acústicos organizados por la cadena musical, está llena tanto de presentaciones épicas como de polémicas. Y como no podía ser de otra forma, García protagonizó una. Su presentación en este formato en 1994 es recordada tanto por la calidad de las versiones (interpretadas con una banda que se disolvió inmediatamente después), como por el comportamiento del músico, que en un momento pidió para ir al baño y desapareció durante treinta minutos, mientras todos esperaban en el estudio.

Me tiré por vos

En marzo del 2000, García realizó una de sus proezas físicas más recordadas. En un hotel de Mendoza saltó desde su habitación, en el noveno piso, hacia la piscina del establecimiento, un evento que fue captado en cámara por la televisión local. La noche anterior al episodio, García había sido denunciado por lesiones por una mujer con la que se peleó en un bar mendocino. Tras pelearse con la policía en la comisaría, volvió a su hotel, a donde las autoridades fueron a buscarlo. Un agente se dirigió a Charly, que ahí tomó la decisión. "Me tiré porque me perseguía la policía y no venían a decirme, 'hey, no te tires'. Cuando al final subió al noveno piso y me dice 'yo soy la policía', salté", contó García en el documental Bios.

La fotógrafa Nora Lezano contó en ese mismo documental que García le dijo: "Yo sabía que no me iba a morir, pero que me dolió, me dolió. Y lo que más miedo me dio es que no me dio miedo".

La mano de Palito

A fines de la década del 2000, Charly estaba al borde del abismo. Venía de estar internado en un hospital psiquiátrico, una de varias internaciones. "Estuve en clínicas varias veces, sé lo que es. Un cuartito así, que te cagan a pedos todo el tiempo, que te dicen que te ponen el chaleco. No tienen idea, estar internado es lo menos", dijo el músico. Luego de esa salida, su colega Palito Ortega se convirtió en su protector, y en el encargado de rescatarlo en esa situación. "Palito me salvó la vida", ha dicho el patriarca del Say no more.

El regreso

Después de su período más complicado, Charly García volvió a tocar en vivo en 2009, frente a la Basílica de Luján, un show sorpresa que marcó el puntapié inicial de una gira internacional que tuvo su pico emotivo en un show en el estadio de Vélez Sarsfield bajo una lluvia feroz, que luego se publicó bajo el título El concierto subacuático. Desde entonces García ha seguido publicado nuevos discos y ha girado, incluyendo presentaciones en Uruguay, y hasta una participación sorpresa en un espectáculo de Ruben Rada en el Festival Medio y medio, en Punta Ballena.