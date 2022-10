¿Sigue Repetto en Nacional? Lo que dijo el DT al ser consultado en conferencia

El entrenador de Nacional, Pablo Repetto, evitó hablar de su continuidad o no en el club para la próxima temporada, al ser consultado al respecto en la conferencia de prensa que brindó este jueves en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

“No voy a hablar de ese tema. Hoy estamos enfocados en el partido del domingo y después en el de la final”, dijo el entrenador.

“Ahí analizaremos lo que va a pasar en el futuro”, agregó Repetto, quien se prepara para cerrar el Clausura ante Danubio el próximo domingo (19:30) en el Gran Parque Central, torneo en el que los albos fueron campeones, y luego disputar la final del Uruguayo ante Liverpool el domingo 30 de octubre, día en el que de ganar los tricolores serán los campeones de la temporada 2022.

Inés Guimaraens

Pablo Repetto

De cara al partido ante este domingo y sobre cómo armará el equipo, teniendo en cuenta la final ante los negriazules, dijo que está “evaluando a algunos jugadores que están con alguna carga muscular y una con seguidilla de partidos”.

“Todavía no definí”, señaló ante la consulta de si iba a cuidar jugadores y si iban a jugar Sergio Rochet y Luis Suárez.

“Hay algunos jugadores puntuales que no van a estar”, dijo con respecto a los jugadores que cargan con “molestias”.

De todas formas, señaló que encararán el partido “con todo”. “Creemos que es importante no perder la exigencia para llegar a la final”, señaló.

Inés Guimaraens Pablo Repetto

Entre las bajas ya se sabe que no estará Camilo Cándido por acumulación de amarillas, mientras que entre los que están con molestias aparece Felipe Carballo. Además, Diego "Torito" Rodríguez sigue en recuperación de su desgarro y está descartado para este domingo.

“Los riesgos están de las lesiones, tanto hoy cuando entrenamos o cuando se juegan los partidos”, dijo el DT sobre los cuidados a tomar de cara a la final. “Si aparece una tarjeta ahí también tomaremos precauciones”, agregó sobre el encuentro ante Danubio.

¿Sin plan B?

Repetto también fue consultado sobre las opiniones que decían que su equipo no tenía un "plan B", las que surgieron durante la reciente seguidilla con cuatro empates consecutivos.

"Eso no sé quién lo dijo, cada uno tiene la libertad de opinar y yo no me voy a enojar", señaló.

"En Nacional llevamos 37 partidos, más los 10 de la copas, son 47. Que Nacional no tiene un plan b lo empezaron a decir después de esos tres empates que tuvimos. ¿En los 30 y pico partidos anteriores no se dieron cuenta los entrenadores rivales? ¿Y en los ochos años que dirigí de la misma manera, tampoco?", preguntó.

Además, señaló que cree que "los equipos que logran cosas importantes" lo hacen de la mano "de la repetición"

"Cuando no se gana como nos pasó en algún partido pueden entrar estas opiniones, respetables", señaló. "Nosotros siempre estuvimos tranquilos de que el equipo generaba situaciones".