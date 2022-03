Simeone dice que Suárez lleva la suplencia con "respeto" hacia el entrendor

Luis Suárez fue suplente en los últimos tres partidos del Atlético de Madrid, una situación inusual para el uruguayo durante su carrera en Europa.

Sin embargo, el técnico Diego Simeone no quiere que el delantero baje los brazos y su objetivo es que sea útil en el tramo final de la temporada.

En las últimas dos ruedas de prensa Simeone puso a Suárez como ejemplo. Antes de jugar contra el Betis, el Cholo expresó: "He tenido fortuna como entrenador. Me ha tocado entrenar a Fernando Torres, que lo ganó todo y siempre entrenaba aunque no jugara. Estoy viviendo con Luis Suárez lo mismo. Comprometido y siempre vigente para cuando le toque jugar".

Suárez en el banco del Atlético

Luego del partido, en el que Suárez jugó unos pocos minutos, Simeone recalcó: "Los cambios fueron determinantes. Mira Suárez, con todo lo que tiene y no es fácil dejarlo fuera. Lo está llevando con personalidad, compromiso y respeto con el entrenador. Eso nos da alternativas y posibilidades", señaló.

Suárez ya lleva 13 partidos en el banco en esta temporada, algo inédito para el Pistolero, acostumbrado a ser titular en todos los equipos.

El uruguayo lleva 11 goles en la temporada actual

Hasta el momento marcó 11 goles en la temporada y es el segundo goleador de su equipo, solo superado por Ángel Correa que tiene 12.

Suárez tiene posibilidades de ser titular el viernes frente a Cádiz formando dupla con Joao Félix. La última vez que fue titular, contra Osasuna, marcó un golazo desde 40 metros.