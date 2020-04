Sin fútbol uruguayo, ¿por qué algunos cables no descuentan ese servicio?

Frente a la llegada del coronavirus al país, entre muchas de las actividades que se suspendieron, una de ellas fue el fútbol uruguayo. Para el grueso de las señales de cable del país, ello implica un servicio extra que se suma al básico de la televisión para abonados.

Ante esta situación, fueron varias las compañías que resolvieron suspender el cobro del pack de fútbol al menos por el mes de abril. La disputa del campeonato uruguayo se suspendió el 13 de marzo, cuando se confirmaron en el país los primeros cuatro infectados con coronavirus.

En el caso de DirecTV, el 2 de abril la empresa emitió un comunicado en el que anunció la suspensión del cobro del “paquete premium de fútbol” correspondiente a ese mes. Además, la firma liberó 91 señales hasta el pasado 15 de abril.

Cablevisión descontó el importe correspondiente al paquete del fútbol uruguayo de abril a sus clientes que pagan mensualmente. Lo mismo resolvieron otras señales de cable de Montevideo como Nuevo Siglo y Montecable.

En el caso de TCC, desde la empresa informaron que desde el comienzo de la cuarentena la política llevada adelante fue la de atender la caída de los contenidos de fútbol y deportes, con una oferta de otro tipos de contenidos premium.

Aunque TCC atendió algunas solicitudes particulares y accedió a bonificaciones, la línea de la operadora es la de ampliar la propuesta dentro del hogar, se señaló. Incluso, cuando algún cliente se comunicó con la empresa se brindaron opciones como hacer alguna especie de descuento o cortar la señal durante el período en que no haya fútbol.

Algunas excepciones

Sin embargo, algunos consumidores podrán ver que a pesar de la falta de fútbol uruguayo en las televisiones de sus hogares durante algunos meses, su factura no será modificada. Este es el caso del grupo de cableoperadores del interior del país, ya que a diferencia de lo que ocurre con gran parte de los contratos en la capital de país, el fútbol uruguayo no se cobra como adicional o aparte, sino que está incluido en el paquete básico.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (Cuta), Washington Melo, dijo a El Observador que al incluirse en el precio básico no se “han tenido descuento de parte del proveedor y, por lo tanto, no se ha trasladado a los clientes”.

“El costo del fútbol en nuestro caso está diluido en el costo general de la cuota. Si esto se prolonga en el tiempo y el fútbol no arranca, posiblemente Tenfield llegue a un acuerdo con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que después se nos trasladará a nosotros. Pero de momento, no tenemos ningún cambio del lado nuestro hacia los clientes ni del proveedor hacia nosotros”, explicó Melo.

A su vez, existe también la posibilidad para algunos clientes que tengan contratado cable en Montevideo con fútbol uruguayo incluido, que no vean en su factura mensual ningún descuento.

Por ejemplo, dependiendo la contratación del servicio que se hizo en su momento, pudo ocurrir que el consumidor haya adquirido un paquete de servicio cable que tenía incluido el fútbol uruguayo, no cobrándose de forma separada. En esos casos se encuentran contratos de Multiseñal, por ejemplo, donde la empresa no está realizando descuentos en las facturas por la no transmisión de fútbol uruguayo.

Desde la operadora, explicaron a El Observador que muchos productos que se vendían con promociones incluían al fútbol uruguayo e internacional sin un costo extra, por lo que en la actualidad no se realizan bonificaciones pese a la ausencia de deportes en el mundo y el país.

Si bien esta situación principalmente se da con Mutliseñal en la capital del país, también puede ocurrir con otros operadores de cable que en algún momento hayan realizado alguna promoción puntual en la que se incluía al fútbol uruguayo en la cuota sin la necesidad de contratar el servicio premium, por lo que pueden no estar realizando descuentos.

De acuerdo al último informe de la Ursec, al cierre de 2019 había 703.887 suscriptores de televisión para abonados en todo el país, y fue el segundo año consecutivo de caída en la cantidad de clientes. El 63% de los servicios pertenece al interior del país, y el restante 37% a Montevideo. El líder del mercado en todo el país es la firma DirectTV con el 27,1% del mercado.

Tenfield sin cobrar el paquete de fútbol

Según informó El Observador el 3 de abril, al decidir los cables no cobrar en el mes de abril el paquete del fútbol uruguayo Tenfield no recibirá el pago de ese mes quedando en una situación complicada para cumplir sus obligaciones ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Por contrato, Tenfield debe abonar a la AUF el día 30 una cuota correspondiente al bimestre marzo-abril, por un agregado que tuvo el contrato de televisión en 2015.