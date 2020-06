Sindicato de Conaprole acusa a la empresa por desabastecimiento de lácteos

El sindicato que nuclea a los trabajadores de Conaprole responsabilizó a la “política de gestión” de la cooperativa por el desabastecimiento de productos lácteos a la población, adversidad que este martes señalaron los tamberos nucleados en la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), desabastecimiento que no sucede como consecuencia de la realización de asambleas sindicales, según se expuso desde la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).

En un comunicado remitido a El Observador por la AOEC en la tarde de este martes, a propósito de un nuevo escenario en el que hay versiones encontradas sobre responsabilidades de recientes pérdidas de producción, el sindicato también acusó al comando directivo de la cooperativa de prohibir las asambleas dentro del complejo industrial (se trata del ubicado en la zona de los accesos a Montevideo), “algo inédito” se puntualizó, lo que explica la extensión de reuniones de trabajadores que el directorio entiende fueron el motivo por el cual hubo producción desperdiciada.

“La realización de una asamblea de más de 19 horas, sin dejar guardias gremiales, es inexacto”, se afirma en el comunicado, donde se detalla que las asambleas debieron realizarse en el local sindical de AOEC con la consecuente demora dado el traslado. Se indicó que las asambleas duraron dos a tres horas por turno (hay tres turnos) y que hubo traslados en cada caso de unas dos horas.

Sobre la pérdida de producción que autoridades de Conaprole y tamberos han denunciado (unas tres toneladas entre gelatinas y postres), la versión del sindicato difiere: fue “una partida menor de gelatina”, precisó AOEC en su comunicado, posterior al que en la tarde de este martes emitió la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).

“En cuanto al desabastecimiento a la población, esto no es producto de las asambleas de la AOEC (…) sino en razón de la política de gestión de Conaprole que viene discontinuando varios productos o produciendo menos por roturas de equipamientos, lo que no les compete a los trabajadores (...) hace muchos años Conaprole redujo al máximo los stocks de repuestos de sus maquinarias”, se expresa en el mencionado comunicado, que se puede ver con todo su contenido a continuación.

Otros cuestionamientos

En el comunicado de la AOEC también se alude a inversiones no oportunas realizadas por Conaprole "en plena crisis internacional láctea"; que la empresa "no reconoce los convenios o acuerdos firmados entre las partes"; que no es cierto que los trabajadores no haya sido afectados dado que desde marzo "han pasado cientos de trabajadores por el Seguro de Paro"; y que "contar con más (empleos) zafrales es precarizar aún más el empleo en Conaprole".