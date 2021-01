Sindicato de médicos de Rivera pide restringir movilidad por 15 días

Rivera está cada vez más en rojo, según la escala de Harvard que mide los contagios promedio cada 100 mil habitantes en los últimos siete días. El departamento fronterizo está en ese nivel hace más de una semana y ahora tiene un índice de 40,66 contagios, cuando el riesgo rojo comienza en 25, de esta manera, queda bastante por encima de Montevideo, que tiene uno de 29,71.

En este contexto, el Sindicato Médico de Rivera emitió un comunicado en el que le pide a las autoridades "restringir la movilidad ciudadana por 15 días" y también las actividades no esenciales.

Los médicos proponen que la medida se tome en conjunto con las autoridades de la ciudad brasilera vecina, Santana Do Livramento. La gremial argumenta que "si bien la situación asistencial actual no está desbordada, la experiencia internacional demuestra que, de no tomarse estas medidas, se producirá un colapso asistencial" en el departamento. Para los médicos de Rivera la permanencia en la zona de riesgo rojo por varios días anuncia "situaciones sanitarias difíciles en los próximos meses".

Este jueves el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) de Rivera se reunió para definir nuevas medidas. Luego de la reunión el intendente Richard Sander y el director departamental de Salud Carlos Sarries dieron una conferencia de prensa en la que explicaron que este viernes se superarán los 400 casos activos y que hay 2.000 personas en cuarentena en total.

El coordinador del Cecoed de Rivera, Gustavo Guedes, dijo a El Observador que en la reunión se definió no autorizar las actividades futbolísticas ni las celebraciones religiosas o sociales y no extenderán el horario de restaurantes y bares más allá de las doce de la noche, luego de que el gobierno habilitara que las autoridades departamentales consideren esa extensión.