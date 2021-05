Slamovitz anunció que presentará denuncia penal contra el diputado colorado Felipe Schipani

"Se me ha tratado de delincuente, de infame, de muchas otras cosas que no corresponden, que no son reales. Bueno, vayamos a la Justicia". Con estas palabras el exdirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) Marcel Slamovitz anunció este miércoles que presentará una denuncia penal por injurias contra el diputado colorado Felipe Schipani quien fue el que reveló, luego de acceder a un pedido de informes, la inasistencias irregulares del sindicalista.

"Me gustaría que el diputado saque sus fueros y vayamos a la Justicia", aseguró Slamovitz en una entrevista con el canal digital de San José Mora Contenidos. El dirigente dijo que "no tiene nada que ocultar" que son "transparentes" y que han dedicado su vida a defender a "estudiantes, trabajadoras y trabajadores". Con respecto a las declaraciones de la actual directora de Secundaria, Jennifer Cherro, que dijo el pasado martes que Slamovitz no es el único profesor que justificó inasistencias de forma irregular y que "se viene una larga búsqueda de información" de la que "se pueden desprender decenas de episodios similares de años anteriores", el exdirigente aseguró que es parte de la "campaña de desprestigio hacia la Fenapes". El sindicato ya había cuestionado, a través de un comunicado, la "persecución política" de legisladores y jerarcas de la educación ante faltas irregulares de docentes. Entre 2016 y 2017, Slamovitz se valió de 250 horas sindicales de manera irregular por fuera de la licencia sindical que le correspondía y obtuvo el aval de las autoridades de Secundaria para usarlas. Leé también Dirigentes de Fenapes justificaron faltas irregulares a clases en 2017 con el aval de Secundaria