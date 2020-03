SMU recomendó a médicos no atender a pacientes con síntomas respiratorios sin protección

Ante denuncias de médicos de instituciones de salud tanto públicas como privadas por la falta de Equipos de Protección Personal (EPP) para atender a pacientes sospechosos de tener coronavirus con síntomas respiratorios, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) le recomendó a los profesionales que no se arriesguen si no cuentan con los materiales y pospongan la consulta.

“Si no hay un riesgo vital inminente, no nos estamos negando a atender, sino que para atender, necesitamos determinadas condiciones", dijo a El Observador el presidente del SMU, Gustavo Grecco.

“Hay lugares en donde no hay directamente por muchos motivos: porque no se llega a reponer a tiempo, porque no se hicieron las previsiones o porque se consumen demasiado rápido –esto es muy dinámico– y particularmente en el primer nivel de atención donde se está llevando adelante la mayor contención de los pacientes –porque están empezando a llegar los más complicados a las áreas de internación crítica–", indicó.

De todos modos, afirmó que dónde surgen mayores inconvenientes es en el primer nivel de atención. "Allí es donde se nos consulta, donde se nos ve, donde vamos expuestos a ver pacientes con una patología respiratoria, sea covid-19 o no porque en realidad no lo sabemos, ahí se hace imperioso tener los equipos", aseguró.

"Ver a un paciente sin la adecuada bioprotección es un riesgo para el personal de salud que lo hace, pero además, porque de contraer la enfermedad, somos vectores de transmisión en todas partes, estamos permanentemente viendo personas”, advirtió Grecco.

Por ese motivo, el presidente del SMU dijo que apoyan en esto a los médicos. "Cuando hay una emergencia hay que tomar todas las precauciones para salvar la vida y no incurrir en omisión de asistencia, pero siempre tenemos que preservar nuestra seguridad a través de la bioprotección y exigir al prestador que haya los materiales necesarios para protegernos”, agregó.

Grecco dijo además que este tema lo hablan “permanentemente” con el Ministerio de Salud Pública, con la Junasa y el gobierno, y entienden que “es clave”

“Cuando el personal sanitario, según información que brindó el ministro (Daniel) Salinas, es el 10% de los casos positivos, dijo 13 de 130, un dato que nosotros le pedimos con mucho énfasis. Justamente cuando cae el personal sanitario, cae la calidad de la asistencia y lo sufre toda la población. Eso es muy importante”, enfatizó

En ese sentido, el titular del SMU dijo que este viernes en el comité de crisis intersectorial se informó que se viene trabajando por estos días en una compra centralizada, tanto en proveedores internacionales como en industria local, para poder asegurar la disponibilidad para todos los sistemas de insumos para la bioprotección, para comprar a gran escala, abaratar costos y monitorizar la disponibilidad de cada una de las instituciones de los materiales para que el personal de salud trabaje tranquilo en ese sentido. "Eso hoy está en vías de resolución”, dijo.

“No se arriesguen”

Grecco explicó que ese es el mensaje que le transmitieron a los médicos. "No se arriesguen. Si no tienen materiales, hay que comunicar a su prestador’. Y en la medida de lo posible, derivar al paciente a una teleconsulta, o a un lugar donde haya insumos necesarios para que quien lo vea no corra el riesgo de contraer el covid-19”.

Esto implica “no atender a aquellos pacientes que presentan síntomas respiratorios hasta no tener los materiales. No es que ‘no te voy a ver’: ‘No te veré ahora, te veré más tarde, o nos comunicamos para que te vean en determinadas circunstancias’. Pero es clave que el personal de salud se proteja, que no se arriesgue, tomando contacto cercano con una persona que no sabemos si es positiva o no”.

Camilo dos Santos

“Si no hay un riesgo de vida, si el paciente está estable, si viene caminando, hasta no tener la protección adecuada, hay que estar seguros de que no corremos un riesgo. Porque no es el contacto con alguien que viene en el ómnibus, o que hace cola en el supermercado o con toda la gente con la que te cruzás. Es alguien que consulta y por algo está consultando, en su domicilio o donde fuere. Esa consulta con patologías respiratorias, la recomendación es o no asistir hasta tener la protección, o diferir, comunicar y asegurarnos, porque nos protegemos y los protegemos de esa manera”, dijo.

El presidente del SMU entiende que no habría omisión de asistencia “si no hay un riesgo vital inminente". "No nos estamos negando a atender, sino que para atender, necesitamos determinadas condiciones. Eso hay que dejarlo claro”, puntualizó.