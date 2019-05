Snapchat: el exitoso y polémico filtro que te muestra cómo serías si cambiaras de género

Una verdadera revolución en las redes sociales ha causado el nuevo filtro de Snapchat que juega con el cambio de género.

La novedosa herramienta de la red social, que fue lanzada el 9 de mayo pasado, permite que, con un solo click, el usuario pueda verse como si hubiera nacido con el sexo opuesto.

El filtro se ha puesto rápidamente de moda.Ni las estrellas de Hollywood se han podido resistir a probar esta nueva tendencia.

Una de ellas es la actriz y cantante norteamericana, Miley Cyrus, quien subió una imagen de su versión masculina a través de Twitter.

"¿Ummm, por qué Snapchat me convirtió en Joe Jonas? ¿Es por nuestras cejas?", escribió Cyrus en referencia al cantante de la banda de pop Jonas Brother.

Cómo funciona

El filtro le dio un nuevo aire a Snapchat, la aplicación pionera de imágenes y videos instantáneos que había disminuido considerablemente su popularidad en los últimos años luego de que Instagram irrumpiera con su modalidad de "Historias".

Junto con el filtro que crea versiones del género opuesto de los usuarios, Snapchat también lanzó uno que transforma el rostro en el de un bebé. Ambas han causado furor.

Generar estas imágenes es sencillo. Usuarios de iPhone y Android con procesadores potentes pueden superponer estas máscaras en tiempo real.

Luego, se puede tomar una instantánea o incluso grabar en video pulsando el botón principal de manera prolongada durante 15 segundos máximo. La imagen puede ser compartida a través de Snapchat, WhatsApp, Facebook, Instagram o Twitter.

El lente de realidad aumentada para la versión masculina añade, entre otras cosas, cejas más gruesas, una línea de la mandíbula ensanchada e intenta desdibujar el cabello largo. Para el filtro de apariencia femenina, en cambio, Snapchat establece una piel más lisa, pestañas gruesas, cabello largo y una mandíbula más delgada.

Trolls en Tinder

Pero el nuevo filtro que permite cambiar de sexo también ha generado polémica.

En los últimos días han surgido cientos de casos de usuarios que han creado perfiles falsos en Tinder, la famosa aplicación de citas en línea.

Según las experiencias publicadas por algunos hombres en distintas redes sociales, lo decidieron hacer para saber lo que se siente ser mujer en Tinder. Y algunos han tenido éxito.

Es el caso de Mohi, un joven estadounidense que recibió 168 "likes" en media hora con un perfil falso creado por él mismo con su foto en versión mujer. Luego, publicó en Twitter los mensajes que recibió.

"Usé el filtro de Snapchat en Tinder durante 30 minutos y, en conclusión, odio a los hombres", escribió el joven.

Para algunos, el nuevo filtro de Snapchat puede terminar por saturar de "trolls" a la aplicación de citas.

Comunidad trans

Por otra parte, miembros de comunidad transgénero han realizado algunas críticas contra la nueva herramienta de Snapchat, afirmando que el filtro "bromea" con la transición de género.

Rose Dommu, miembro de la revista Out, que publica artículos con la mirada de la comunidad LGBT, asegura que "este filtro es, literalmente, una transición instantánea, y la forma cómica en que se comparte es ... no es lindo".

"No entienden el dolor y la resistencia que requieren las personas trans para acercarse incluso a su ideal. Así que no, ciertamente no quiero mirar la pantalla de mi teléfono y ver lo que un filtro ha decidido que es la versión más femenina de mí. Tampoco quiero ver memes burlándose de la violencia real que enfrentan las personas trans", explica Dommu.

En respuesta a las críticas, Snapchat ha señalado que la función de estos nuevos filtros está destinada a ayudar a los usuarios a expresarse.

