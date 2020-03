Sodre se desmarcó de integrantes del coro que le cantaron a Mujica y Topolansky

Mientras esperaban para entrar a la sala donde se realizó la Asamblea General y cantar el himno nacional durante la ceremonia de traspaso de mando del 1° de marzo, algunos integrantes del Coro Nacional del Sodre le cantaron a José Mujica y Lucía Topolansky. En un salón del Palacio Legislativo, miembros de ese cuerpo estable se cruzaron con los senadores y como homenaje, empezaron a cantar el tango El día que me quieras. El matrimonio los aplaudió y agradeció mientras algunos de los cantantes lloraban.

Queda claro de que lado están los laburantes.pic.twitter.com/83ZDiPG86r — 🅐🅡🅨🅐⚔ 💜💚💛❤️ (@aryaestaaca) March 1, 2020

Este martes, la cuenta oficial de Twitter del Sodre, ya administrada por el nuevo gobierno, publicó un comunicado en el que se desmarcan de ese episodio. Con el título "Una instancia no planificada", el tuit de la institución establece: "algunos integrantes del Coro Nacional del Sodre acompañaron de forma espontánea a Mujica y Topolansky a cantar El día que me quieras. Estos integrantes no representan al conjunto del Coro Nacional del Sodre".

Una instancia no planificada: algunos integrantes del Coro Nacional del Sodre acompañaron de forma espontánea a Mujica y Topolansky a cantar el día que me quieras.

Estos integrantes no representan al conjunto del Coro Nacional del Sodre. pic.twitter.com/U9nzIVawT6 — Sodre Institucional (@SomosSodre) March 2, 2020

Este suceso llega luego de otra polémica vinculada al coro. En la previa a la ceremonia, los integrantes del cuerpo se quejaron por la tonalidad en la que el himno sería interpretado junto a la soprano Luz del Alba Rubio. Mientras que habitualmente - y por decreto, ya que se considera que se facilita su entonación - se suele cantar en la tonalidad de Si bemol mayor, para acomodarse a la voz de la cantante invitada, se revirtió a la tonalidad original, Mi bemol mayor.

"Queremos manifestar nuestro total desacuerdo en cantar nuestro himno en una tonalidad que no es la establecida por Decreto vigente, violando con esto no solo la norma sino también el espíritu por el cual fue realizada dicha modificación", decía el comunicado de los miembros del Coro.