Soledad Silveyra le pidió ayuda a López Mena para construir un monumento de China Zorrilla

El pasado viernes se desarrolló un conversatorio en el Auditorio Nacional del Sodre para dar comienzo a las actividades del Día del Patrimonio que este año homenajean a la actriz uruguaya China Zorrilla. Durante una hora Soledad Silveyra, Carlos Perciavalle, Luis Brandoni y Mario Morgan compartieron historias y anécdotas en torno a la artista y hacia el final del evento la actriz argentina hizo un pedido particular.

"La embajada uruguaya nos convoca a un grupo de actores en Argentina para empezar acciones a ver de qué manera podíamos homenajear a China en la Argentina. Queríamos una calle, una cortada, algo donde la China estuviera presente. No lo hemos conseguido hasta ahora, eso que hablé con varios diputados y no lo hemos podido lograr todavía", dijo Soledad Silveyra y agregó: "Tenemos que hacer un monolito, algo, para China".

A continuación, la actriz contó que en algunas oportunidades China Zorrilla llegó a dormir en Buquebus. "Se llegaba a quedar a dormir en la estación y la bancaban todos, por supuesto. Y me parecería maravilloso si nos ayuda alguien que parece que es el dueño de Buquebus, no sé porque lo estoy acosando por todos lados, no le conozco la cara a [Juan Carlos] López Mena".

"Vive enfrente de casa", le contestó Perciavalle a lo que la actriz agregó entre risas: "¡Vamos juntos!". "De verdad creo que es la gran actriz rioplatense de los últimos 100 años, así que ¡vamos a por ello!", concluyó Silveyra.