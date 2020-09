Solo permitirán 15 mil personas a la vez dentro del predio de la Expo Prado

Que la cantidad de gente que de modo simultáneo esté dentro de la Rural del Prado sea la adecuada, durante cada jornada de la Expo Prado 2020, respetando el distanciamiento social y evitando aglomeraciones, es uno de los compromisos que la entidad organizadora –la Asociación Rural del Uruguay (ARU)– asumió ante el gobierno para poder realizar la tradicional muestra ganadera sin que haya riesgos de contagio de covid-19.

Concretamente se acordó, y es un aspecto clave del protocolo sanitario diseñado para evitar la propagación del virus que se ejecutará desde este miércoles 9 de setiembre (cuando comience la exposición que se extenderá hasta el domingo 20, durante 12 jornadas), que haya en promedio una persona cada cinco metros cuadrados, es decir, unas 15.000 personas a la vez.

¿Cómo hará la institución organizadora para cumplir con eso?

El ingreso al predio se hará por tres zonas en las que hay molinetes donde se contabiliza el pasaje de visitantes, pero también el egreso de los mismos del predio, por lo cual los funcionarios de la ARU pueden llevar un control constante de la cantidad de gente presente en el predio ferial.

Por otro lado, considerando que la venta de entradas se realiza en boleterías linderas a los accesos (sobre las avenidas 19 de Abril y Buschental y sobre la calle Atilio Pelossi) y a la vez en locales de la red Abitab, existe un mecanismo para ir controlando las ventas; si las mismas llegan a cierta cantidad se puede tomar la decisión de no vender más entradas para cierta jornada, algo que obviamente se evaluará especialmente durante los dos fines de semana: el 12 y 13 y el 19 y 20 de setiembre.

Prontas las boleterías para la Expo Prado... también hay venta en Abitab: $ 300 la general y $ 200 menores de 10 a 12 años de lunes a viernes. pic.twitter.com/81XrMJh9hk — El Observador Agro (@ObservadorAgro) September 8, 2020

Una de las recomendaciones extendidas al público es comprar la entrada de modo anticipado y llegar a la zona e ingresar evitando las colas que se pueden formar en las boleterías, donde se solicitará el adecuado distanciamiento.

Además, al ingresar habrá registro de temperatura corporal, se exigirá el uso de tapaboca y se solicitará que haya una desinfección de manos con alcohol en gel.

Ya dentro del predio se pedirá que la gente circule estando a dos metros de distancia de otra persona, no quitarse el tapaboca, no compartir el mate y no saludar con contacto físico, por ejemplo.

La realización de la Expo Prado contrasta con lo que ha ocurrido con exposiciones similares en la región: se cancelaron, dada la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, la Expo Palermo en Buenos Aires, Argentina; la Expo Mariano Roque Alonso próxima a Asunción, en Paraguay; y la Expointer en Esteio y próxima a Porto Alegre, en Brasil.

El precio de las entradas

$ 350 la general los sábados y domingos.

$ 300 la general de lunes a viernes.

$ 200 los menores de 10 a 12 años todos los días.

$ 200 acceso bonificado por persona para grupos de 20 estudiantes de ciencias agrarias (con docente a cargo) de lunes a sábado o de 20 personas en excursiones desde el interior de lunes a domingo (hay que completar el formulario en expoprado.com) con ingreso en ambos casos por Av. Buschental.

Entrada gratuita: menores de 10 años y grupos de escolares que deben, en ese caso, agendar la visita en expoprado.com e ingresar por Atilio Pelossi con el docente responsable.