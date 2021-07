Solo siete países vacunaron a más población que Uruguay, y no están ni Israel ni Estados Unidos; conocé la lista

Uruguay superó este lunes el 65% de su población vacunada con al menos una dosis de los inyectables contra el covid-19, es decir, más de 2,3 millones de personas. Solo siete países en el mundo lograron una cifra superior, y entre ellos no están ni Israel –uno de los referentes mundiales en el combate a la pandemia– ni Estados Unidos, de acuerdo a cifras del sitio de estadísticas Our world in data.

Pese a que la mayor parte de las vacunas fueron acaparadas por las principales potencias del mundo, sus campañas de inoculación no han sido tan exitosas, o tan rápidas, en muchos casos. De esta forma, países como Uruguay, donde más de 70% de la población ya demostró su intención de recibir las dosis contra el covid-19 (y el 15% no puede hacerlo por tener menos de 12 años), se ubican en las primeras posiciones en la comparación internacional. El país del mundo que tiene la mayor cantidad de su población vacunada es Malta, con 82,1%. Le siguen Islandia (76,8%), Seychelles (72,1%), Canadá (68,6%), Reino Unido (66,7%), Chile (66,3%), San Marino (66,3%) y, en octavo lugar, Uruguay. Países a la vanguardia en vacunación contra el covid-19, como Israel, cuenta con el 65,2% de sus habitantes inoculados, y Estados Unidos, primera potencia mundial, llega a 54,5%. En Baréin o Catar, que también tuvieron exitosas campañas, la vacunación alcanza a 63% y 61%, respectivamente.