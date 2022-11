Son Heung-Min confirmó que irá al Mundial Qatar 2022, pese a la lesión en un ojo

Son Heung-Min, la estrella de la selección de Corea del Sur, admitió en Instagram que estará presente en el Mundial Qatar 2022, pese a la lesión que sufrió días atrás jugando para el Tottenham de la Premier League.

En un mensaje que escribió en coreano y en inglés, Son expresó:

"Hola a todos. Solo quería tomar un momento para dar las gracias por los mensajes de apoyo que he recibido durante la última semana. He leído muchos de ellos y realmente los aprecio a todos. En un momento difícil recibí mucha fuerza de ustedes! Jugar por tu país en la Copa del Mundo es el sueño de tantos niños, así como fue uno de los míos también. No me perderé esto por nada del mundo. No puedo esperar para representar a nuestro hermoso país, nos vemos pronto".

Corea del Sur es el primer rival de Uruguay en el Grupo H del Mundial y se enfrentarán el jueves 24 de noviembre a la hora 10.