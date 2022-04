Sospechoso de tiroteo en metro de Nueva York compareció ante la Justicia

James, un afroestadounidense de 62 años, se expone a cadena perpetua.

El acusado "abrió fuego contra los pasajeros de un vagón del metro atestado, interrumpiendo su trayecto matinal, en una forma que esta ciudad no había visto en más de 20 años", dijo la fiscal adjunta Sara Winik al presentar los cargos.

"El ataque del acusado fue premeditado, cuidadosamente planeado y provocó el terror entre las víctimas y en toda la ciudad", agregó.

La defensa pidió una evaluación psiquiátrica del acusado, que contestó con un lacónico "sí" a las preguntas de la jueza si entendía los cargos que se le imputan.

En total, 23 personas resultaron heridas, 10 de bala, y otras 13 por inhalación de humo y otros daños sufridos en la estampida.

La abogada de James, Mia Eisner-Grynberg, que pidió un "juicio justo", aseguró que cuando vio su foto en las noticias, él llamó a la policía para informarle de su ubicación, en el sur de Manhattan.

Vestido con una amplia camisa color kaki y mascarilla, James estuvo sentado entre dos abogadas y tomó varias veces notas que pasó a sus defensoras, constató un periodista de la AFP.

El acusado, que fue detenido el miércoles en una calle del sur de Manhattan sin oponer resistencia, está acusado de disparar 33 veces contra los pasajeros de un vagón del metro en plena hora pico en una estación de Brooklyn tras activar dos granadas de humo.

Además de ser reconocido por algunos pasajeros que viajaban en el vagón, la policía encontró las llaves del vehículo que había alquilado en Filadelfia, así como el chaleco naranja y verde y el casco de obra que llevaba en el momento del ataque.

Asimismo dejó una bolsa con bengalas, un contenedor de plástico con gasolina y en una antorcha.

El acusado, que había llegado a Nueva York la víspera del ataque desde Pensilvania, utilizó en el tiroteo una pistola Glock 17 de 9 mm que compró en Ohio.

United States Attorneys Office for the Eastern District of New York / AFP