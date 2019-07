Sotelo, la nueva cara aguerrida del PI que le planta la batalla a Talvi

A principios de julio, el periodista Gerardo Sotelo oficializó su adhesión al Partido Independiente (PI), desde donde peleará por una banca en la Cámara de Senadores. A menos de un mes de su estreno político, el novel dirigente eligió polemizar a través de su cuenta de Twitter con el candidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, que se posiciona como una opción de centro para el electorado uruguayo, un sector al que tradicionalmente han apuntado los independientes y que ahora ven bajo amenaza de fuga de votos.

En filas independientes hay una decisión consensuada de marcarle al líder de Ciudadanos, un posible aliado de coalición que se muestra con un perfil progresista, todos los errores que pueda cometer en el marco de la campaña. Fuentes del partido señalaron a El Observador que hay una intención clara de desmarcarse de Talvi. A modo de ejemplo, argumentaron que en las pasadas internas muchos militantes independientes eligieron votar en la interna colorada –por motivos de competitividad– y la sospecha es que esas personas no regresarán.

Además, los independientes no terminan de comprar el perfil que intenta mostrar Talvi de cara a octubre y afirman que es mucho más "conservador" de lo que se muestra. Tal como marcan las encuestas, el partido que lidera el senador y candidato Pablo Mieres no se puede dar el lujo de perder electores. La mayoría de las empresas de opinión pública le otorgan al Partido Independiente una intención de voto de 1%.

Primer round

El primer dardo que le tiró Sotelo a Talvi fue a raíz de un tuit del candidato colorado, que cuestionó el 26 de julio a los paros generales como herramienta sindical. La consultora Equipos realizó una investigación que concluyó que solo el 15% de los trabajadores adhirió al último paro general que organizó el PIT-CNT el pasado 25 de junio. Ese día, aunque 34% de los trabajadores no cumplieron con su jornada laboral, solo 15% faltó en respuesta a la convocatoria.

Cuidado. Una cosa es criticar los abusos de la dirigencia sindical y otra negar la legitimidad de sus medidas, adoptadas en el marco de la ley. Esto no tiene nada de liberal, de progresista ni de ciudadano. https://t.co/QeiqQFKkz4 — Gerardo Sotelo (@Cybertario) July 28, 2019

Con esos datos sobre la mesa, Talvi apuntó que los paros generales "no presionan a nadie" ni "defienden ningún derecho". "Son exhibiciones de poder de los dirigentes sindicales. Le avisan a la sociedad entera que están coordinados, que pueden paralizarlo todo, que hay que temerles", añadió el líder de Ciudadanos.

"Cuidado", le respondió Sotelo dos días después. "Una cosa es criticar los abusos de la dirigencia sindical y otra negar la legitimidad de sus medidas, adoptadas en el marco de la ley", escribió en un tuit. Y agregó: "Esto no tiene nada de liberal, de progresista ni de ciudadano".

Segundo round

Sotelo volvió a la carga el lunes pasado, cuando el senador colorado Pedro Bordaberry anunció que desistía en su deseo de ser reelecto para la Cámara de Senadores con una lista propia. El legislador, que anunció su retiro de la política en abril de 2017, le planteó la posibilidad de lanzar una lista al Senado a Talvi y al expresidente Julio María Sanguinetti, en reuniones separadas. Sin embargo, ninguno lo apoyó, por lo que desistió de la idea.

@PedroBordaberry no será candidato al Senado por el Partido Colorado, al que le dio todo. El pesar de sus amigos es también el de sus adversarios y debería ser el del país entero. A las personas no se las debe juzgar por sus ideas sin por sus conductas. Gran abrazo. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) July 29, 2019

Sin aludirlo de forma directa, el dirigente cuestionó la decisión de Talvi respecto a Bordaberry. "A las personas no se las debe juzgar por sus ideas sino por sus conductas", escribió el dirigente independiente en un nuevo tuit, al tiempo que agregó que Bordaberry "le dio todo" al Partido Colorado y que "el pesar" de sus allegados y adversarios debería ser del "país entero".

El enfrentamiento virtual no llegó a un tercer round porque Sotelo debió retractarse. Una vez que trascendieron los motivos de la baja de Bordaberry, la comunidad twittera comenzó a expresarse con un hashtag que insultaba a Talvi. Por error, según el novel político, alentó un mensaje de ese tipo con un "me gusta", algo que fue notado por dirigentes de Ciudadanos como el diputado Adrián Peña. El episodio, sin embargo, no pasó a mayores. "Tiene razón. No me di cuenta y no debí darle me gusta", escribió Sotelo en un nuevo tuit.