Suárez contra Liverpool, el club que lo consolidó en Europa

El partido de este miércoles 1° de mayo a la hora 16:00 en el Camp Nou, entre Barcelona y Liverpool por la ida de semifinales de la Liga de Campeones, será especial para Luis Suárez. Ídolo en el conjunto inglés, el delantero uruguayo lo enfrentará por primera vez de manera oficial desde que pasó a Barcelona en 2014. Para agregarle dramatismo a la situación, el encuentro es por instancias decisivas de la Champions League.

En el club de Anfield Suárez vivió momentos imborrables, de los buenos y de los malos durante tres años y medio. En 2011 fue suspendido 9 partidos por insultos racistas contra Patrick Evra de Manchester United, en 2013 lo suspendieron 10 partidos por morder a Branislav Ivanovic de Chelsea y en 2014 fue elegido el mejor jugador y goleador de la Premier League. En el club inglés, que le pagó 26 millones de euros al Ajax holandés por su pase, Suárez disputó 133 partidos y marcó 82 goles.

Además de jugar con la camiseta número 7 que en su momento utilizaron leyendas del club como Kevin Keegan y Kenny Dalglish (fue su entrenador), Suárez entabló una gran amistad con Steve Gerrard, capitán e ídolo del equipo. También con el brasileño Philippe Coutinho, ahora compañero suyo en Barcelona.

Ya jugó contra Liverpool

Este miércoles no será la primera vez que Suárez se enfrenta a Liverpool desde que pasó a Barcelona por 82 millones de euros. El 6 de agosto de 2016, dos años después de haber llegado al azulgrana, jugó contra los Reds en Wembley. El partido fue amistoso y Liverpool ganó 4-0.

Pero más allá del resultado deportivo y que se jugó en Londres, lejos de Anfield, quedó en evidencia cómo lo querían los liverpoolenses. El delantero recibió la ovación de los hinchas de su antiguo club, quienes corearon su nombre en innumerables ocasiones dentro del propio estadio, principalmente cuando Suárez salió del campo, e incluso durante toda la tarde en las calles y en el metro de Londres, donde se los vio con banderas apoyando al uruguayo.

"En la cancha, sin amigos"

La semana pasada Suárez fue entrevistado por Daily Mail respecto a este partido. "He tenido la suerte de llevarme buenos recuerdos de todos los clubes en los que he jugado. Jugar en mi club Nacional en Uruguay me permitió mudarme a Europa. Me desarrollé mucho como jugador en el Ajax y eso me ayudó a dar el siguiente paso hacia la élite, cuando jugué para el Liverpool. Y en Liverpool pude consolidarme como jugador en el escenario mundial", recordó.

Y agregó: "Es agradable destacar lo agradecido que estoy con el Liverpool por todo lo que me dieron, pero ya sabes, una vez esté en el campo no habrá amistades, ni compañeros, ni pensamientos para todos los buenos momentos que pasé. Defenderé los colores de Barcelona con todo el orgullo del mundo".

El encuentro de este miércoles

Barcelona se coronó campeón de la Liga española de forma anticipada el sábado pasado, de manera que con el campeonato español en el bolsillo, el Barça ya puede enfocarse plenamente en su dos últimos partidos para intentar llegar a la final de la Champions, que no ha vuelto a alcanzar desde 2015, fecha de su último triunfo.

"Es un partido importante, pero sobre todo un partido en que se puede transmitir mucha ilusión a nuestra gente", dijo este martes el entrenador barcelonista, Ernesto Valverde, en rueda de prensa. El técnico azulgrana, que logró su segunda liga consecutiva al frente del Barça y la octava del equipo en 11 años, no duda en apuntar a Leo Messi como su principal figura de cara al encuentro del miércoles.

El astro argentino estará acompañado delante por Suárez y Coutinho.

Enfrente estará un temible Liverpool, que sigue peleando por el campeonato inglés, donde marcha segundo a un solo punto del líder, Manchester City, a dos partidos del final. Esta lucha por el campeonato inglés, que no gana desde hace 29 años, puede pesar en Liverpool, que se enfrenta el sábado a Newcastle.

"Nadie tiene que pensar en ese partido, sería un error jugar contra el Barcelona con otro partido en mente. Queremos un resultado mañana que nos dé una posibilidad de pasar en casa", dijo este martes el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp.

¿Suárez romperá la racha contra su ex?

Suárez no hace un gol de visitante por la Champions desde el 16 de septiembre de 2016 en Roma. La mala racha se ha prolongado durante tres años y medio, nada más y nada menos que 16 partidos. ¿Se romperá en Anfield el 7 de mayo cuando jueguen la revancha?

En el partido pasado por cuartos de final contra Manchester United en Old Trafford parecía que la maldición se había roto, pero el cabezazo de Suárez que se convirtió en gol rebotó antes de entrar al arco en el defensa Luke Shaw, por lo que el juez lo dio en contra.

En su primera temporada en el Barça (2014-15) conquistó la Champions League marcando 7 goles, 5 de ellos de visitante (2 al PSG, 2 al Manchester City y uno al APOEL de Nicosia) y uno en la final contra Juventus.

En aquella edición sólo marcó en un gol casa ante PSG. Su suerte cambió en las siguientes ediciones. Tras el de Roma, logró 11 goles, todos en el Camp Nou. Lleva 19 goles en 45 partidos de Champions con el Barça.