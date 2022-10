Suárez, el rescatista de un Nacional que se va derechito a la conquista del Uruguayo 2022

Luis Suárez sacó a relucir su chapa de crack internacional y con un latigazo de zurda, cuando el partido agonizaba, le dio a Nacional su triunfo más necesario en la temporada 2022. Después de cuatro partidos sin ganar, el tricolor derrotó al descendido Albion por 1-0 y así pasó a la cima de la tabla del Torneo Clausura -superando la línea de River Plate y Deportivo Maldonado- y conquistó la Tabla Anual a falta de dos fechas.

"¿Qué te puede decir de su clase? Nos dio tres puntos fundamentales. Me alegra por el equipo, por él, por la gente que hoy vino al estadio y que nos empujó hasta el final, lo sentimos, es un premio de la gente que hayamos ganado el partido de hoy y la Anual", expresó el entrenador Pablo Repetto una vez finalizado el partido.

Leonardo Carreño

Suárez y su festejo

Nacional mereció golear, pero al final lo terminó ganando con angustia. ¿Por qué? Porque en el primer tiempo sitió a su rival y le generó varias situaciones de gol que no supo concretar.

En varias acciones, los atacantes cayeron en posición adelantada y el equipo se fue 0-0 al descanso con dos goles bien anulados (uno por offside, otro por mano de Alfonso Trezza).

"Hay que ver el contexto en que jugamos el partido, con una obligación muy grande, con cuatro resultados que no habían sido favorables, con un primer tiempo que parecía que todo estaba en contra nuestra, porque creamos situaciones y no entraba, después nos anulan un gol por el VAR, y eso fue generando ansiedad que sí la tuvimos en el segundo tiempo y por eso el equipo se desdibujó por momentos. Pero bueno, también en otros partidos merecimos y no se dio y en este merecimos y sí se dio", dijo Repetto.

Leonardo Carreño

Pablo Repetto, DT de Nacional

Con el Pumita Rodríguez por derecha y Camilo Cándido bajando al lateral izquierdo para darle ingreso a Diego Zabala, Nacional recuperó sensaciones del juego explosivo por banda que pretende su entrenador.

Franco Fagúndez aportó toques mágicos: asistencia de taco a Suárez y remate combado apenas afuera. Pero por momentos sobró el partido y se relajó en su talento.

Por eso Repetto no lo sacó a jugar el segundo tiempo, mandando en su lugar a Emmanuel Gigliotti.

El DT imaginó un Albion completamente cerrado contra su área y buscó la presencia de dos centrodelanteros fuertes para ganarlo por oportunismo o para fabricarle espacios a sus compañeros.

"Fagúndez había jugado bien, era importante tener más peso de área, ellos se iban a recostar, precisábamos más fuerza ofensiva, previendo que iban a haber menos espacios, no pasó eso porque el partido fue más abierto, ellos por momentos nos manejaron el medio y no se dio el segundo tiempo que yo pensaba", confesó el DT.

Fue así. Albion, que planteó el partido con mucho amor propio, se soltó en el complemento y buscó lanzar a José Neris -uno de los mejores delanteros de la temporada- al contragolpe. Para manejar el balón en el medio fue importante la presencia del ex Racing y selección sub 20, Martín Barrios.

Neris marcó un gol, pero Javier Burgos lo anuló. El juez marcó infracción por un empujón en una situación fina, donde el VAR ratificó su decisión. De todas formas, la sanción de falta fue exagerada. Coelho hizo un mal movimiento al ir al cierre de la jugada, quedó de espaldas al delantero y cuando este lo tocó con el antebrazo sobre la espalda, se desplomó. No fue un empujón grosero como para sancionar falta. Y Burgos no la cobró inmediatamente, sino después de que la jugada terminara en gol.

Lo que deja en evidencia el error de Coelho (y después el de Burgos, que también debió sacarle segunda amarilla por un violento encontronazo con Neris) es una toma de la televisión donde en la jugada el golero Martín Rodríguez reclama falta pero Mario Risso, zaguero que conoce el oficio, se toma la cabeza con las dos manos antes de que Neris marcara.

Leonardo Carreño

José Neris complicó con su potente juego

De aguantar el cero se encargó Alberto Eiraldi, un golero de trayectoria en el ascenso que tuvo una noche espectacular siendo la mejor figura del campo.

Seguro, atento, determinado para salir a achicar siempre bien el arco y firme en cada pelota difícil que lo puso a prueba.

Cuando un golero está en ese nivel solo una figura de otro nivel lo puede vencer. Y para eso está Luis Suárez. Centro de Gigliotti, abierto por izquierda, y zurdazo de sobrepique de Lucho. Golazo.

Albion protestó falta en el arranque de la jugada por un topetazo de Suárez. El VAR, con Esteban Ostojich a cargo, no reparó ahí en detalles.

Nacional ganó merecidamente. Cerrito, un alma en pena descendido, pero mejorado desde que Roland Marcenaro reasumió el cargo, y Danubio, sin el fantasma de Jardines (Nacional será local), son los dos escollos que separan al tricolor del título del Clausura. Y pase lo que pase, los albos saben que definirán el Uruguayo con la ventaja Anual. A pedir de boca. A pedir de Suárez.

Leonardo Carreño La clásica dedicatoria del Pistolero

La ficha

Nacional:

Sergio Rochet 6

José Luis Rodríguez 7

Léo Coelho 5

Christian Almeida 5

Camilo Cándido 6

Yonathan Rodríguez 5

Felipe Carballo 6

Alfonso Trezza 5

Franco Fagúndez 5

Diego Zabala 5

Luis Suárez 6

DT: Pablo Repetto

Albion:

Alberto Eiraldi 8

Rodrigo Izquierdo 5

Ousmane Ndong 6

Ángelo Pizzorno 6

Kevin Lewis 5

Martín Barrios 6

Santiago Correa 5

Emiliano Ancheta 5

Cristian Barros 5

Maximiliano Callorda 5

José Neris 6

DT: Ignacio Risso

Cambios en Albion: 60' Delis Vargas (4) x C. Barros,75' Diego Viotti (5) x Á. Pizzorno -lesionado-, 81' Gonzalo Papa x S. Correa y Federico Rodríguez x M. Callorda

Cambios en Nacional: 45' Emmanuel Gigliotti (5) x F. Fagúndez, 75' Alex Castro x A. Trezza y Santiago Ramírez x D. Zabala, 85' Leandro Lozano x J. L. Rodríguez y Francisco Ginella x Y. Rodríguez

Cancha: Centenario

Jueces: Javier Burgos, Richard Trinidad y Jonathan Peña. Cuarto: Federico Arman. VAR: Esteban Ostojich y Diego Dunajec

Gol: 87' L. Suárez (N)

Amarillas: 23' O. Ndong (A), 32' C. Cándido (N), 45' + 1' C. Almeida (N), 56' C. Barros (A), 69' F. Carballo (N), 88' G. Papa (A), 90'+1' Y. Rodríguez (N) desde el banco, 90' + 2' L. Lozano (N)