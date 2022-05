Suárez fue elegido como el segundo mejor sudamericano de la Premier; ¿quién lo superó?

El delantero uruguayo Luis Suárez, actualmente en Atlético de Madrid, fue elegido como el segundo mejor futbolista sudamericano de la Premier League, según un rainking que realizó la prestigiosa revista Four Four Two.

Cabe recordar que la liga inglesa se denomina Premier League desde 1992, y el ranking se realizó desde esa fecha hasta ahora. La revista lo coloca como segundo mejor jugador en la historia del campeonato y explica su pasaje por Inglaterra. "El total de 31 goles de Suárez en 2013/14 sigue siendo el más alto sin incluir un penal en una temporada de 38 partidos de la Premier League; le valió la Bota de Oro y la Bota de Oro europea. La estrella uruguaya, aunque solo estuvo aquí dos años y medio, pasará a la historia como uno de los goleadores más espectaculares que haya visto el fútbol inglés, pero también dejó un legado manchado por incidentes desagradables", expresa. Suárez superó a jugadores como Fernandinho, actualmente en Manchester City, el argentino Carlos Tévez, el chileno Alexis Sánchez, Javier Mascherano y el ecutoriano Antonio Valencia, entre otros, todos en el top 10 de esa lista. El único futbolista que superó en el ranking al uruguayo, fue el argentino Sergio "Kun" Agüero, quien logró sacar campeón a Manchester City con un gol en los minutos de adición cundo el técnico Roberto Mancini. ASÍ QUEDÓ EL RANKING DE LOS 10 MEJORES SUDAMERICANOS Posición Jugador País Club 1 Sergio Agüero Argentina Manchester City, 2011-2021 2 Luis Suárez Uruguay Liverpool 2011-2014 3 Fernandinho Brasil Manchester City, 2013-presente 4 Carlos Tévez Argentina West Ham, Manchester United y Manchester City, 2006-2013 5 Alisson Brasil Liverpool, 2018-presente 6 Alexis Sánchez Chile Arsenal y Manchester United, 2014-2020 7 Roberto Firmino Brasil Liverpool, 2015-presente 8 Ederson Brasil Manchester City, 2017-presente 9 Javier Mascherano Argentina West Ham y Liverpool, 2006-2010 10 Antonio Valencia Ecuador Wigan y Manchester United, 2006-2019