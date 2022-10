Sube la tensión entre trabajadores y empresas de la industria láctea

La tensión aumenta en el sector de la industria láctea, tras un nuevo cruce de comunicados, elaborados esta vez por el sindicato y la cámara que nuclea a las empresas, todo relacionado con el conflicto que sucede en la empresa Fritran SA (distribuidora de productos congelados de Conaprole).

Este domingo la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) divulgó un comunicado en el que expone las resoluciones adoptadas en el plenario de trabajadores realizado el viernes 30 de setiembre:

Realizar jornadas de agite y movilizaciones frente a la planta de Fritran (en camino Colman) este lunes 3 a la hora 7 y frente a la planta de Conaprole este jueves 6 a la hora 11.

Iniciar la medida de trabajo a reglamento a partir del martes 11.

Ratificar el paro nacional de 24 horas en toda la industria para el jueves 13.

Entre varias consideraciones, el sindicato afirmó: "Nuevamente el empresario vuelve a dinamitar la negociación colectiva prácticamente en un escenario de burla a todas las partes involucradas ya que ni él mismo respeta sus posturas y planteos".

A continuación, el comunicado de la FTIL:

Por su parte, la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) este lunes trasladó a la opinión pública el parecer del sector empresarial sobre toda esta situación.

En el documento califica de "absolutamente injusta y abusiva" la actitud sindical, "dado que cualquier negociación/solución al conflicto es totalmente ajena a nuestra gestión", considerando que la empresa Fritran "no es una industria láctea, por lo tanto no pertenece al mismo capítulo de actividad y no es miembro de la cámara".

Además, considera que "a solo 45 días de haberse firmado un muy buen acuerdo sectorial en el Consejo de Salarios, y en plena zafra, esta conflictividad está reñida con el espíritu de trabajo en paz que se ha buscado en ese ámbito".

A continuación, el comunicado de la CILU: