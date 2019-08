Subsecretario de Salud: "La voluntad del Cudim sigue siendo contar con Engler"

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Jorge Quian, explicó en una conferencia de prensa que el despido del médico Henry Engler del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) se dio porque su contrato tenía irregularidades: el centro aportaba al Banco de Previsión Social (BPS) por su vínculo pero él se encontraba trabajando desde Suecia.

"En realidad, el doctor Engler decide renunciar a su cargo (de director), (...) se acepta la renuncia y se lo contrata para hacer un investigador asociado. El está afuera del país y, con un estudio que hace la nueva junta del Cudim, se descubre que el contrato no está correctamente realizado y se decide cesar ese contrato. Pero la voluntad del Cudim sigue siendo contar con el doctor Engler cuando se lo necesite en una investigación, con contratos realizados correctamente", aseguró Quian.

Para el jerarca "esto ha sido un conflicto de declaraciones solamente" y entiende que no existe "un problema mayor". A su vez, resaltó la trayectoria del extupamaro: "Valoramos muchísimo al doctor Engler. Estamos hablando de un científico de nivel internacional".

En ese sentido, Quian aclaró que se decidió cesar el contrato porque tenía inconsistencias, pero entiende que el "vínculo intelectual" se debe mantener intacto."La voluntad es que cuando se lo necesite para una investigación científica y el tenga que asesorar, se hará un contrato transitorio, parcial", subrayó.

"Me parece que hemos navegado demasiado por algo que no nos parece sustancial y muchas veces la distancia hace que las interpretaciones no hayan sido correctas. Ni de parte de Henry (Engler), ni de parte de las autoridades del Cudim. Ha sido un cable pelado que estamos tratando de solucionarlo porque no queremos perder de ninguna manera al valioso investigador que tenemos", agregó.

El número dos de la cartera informó además que Engler volverá en octubre al país y piensa que allí se reunirán para que esto quede solamente en "un mal recuerdo".

A su vez, el jerarca contó que aún no habló con Engler porque cree que "las conversaciones a distancia pueden ser dificultosas".

"Los mensajes a través del océano no son tan claros como cuando nos estamos mirando frente a frente y seguramente hubo algún malentendido y estoy convencido, porque lo conozco a Engler y a Alonso, que esto tiene solución", remató el subsecretario.