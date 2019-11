Sumario concluye que jerarca del Comcar no cometió acoso y hará juicio

El director de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar), Henry Fagúndez, que había sido sumariado por el Ministerio del Interior luego de recibir dos denuncias por presunto acoso sexual, demandará a la cartera de seguridad por $ 800.000, ya que la investigación administrativa concluyó sin haber podido probar su culpabilidad, según informó el programa Así Nos Va de Radio Carve y confirmó El Observador.

"El sumariante concluyó que (...) no se puede probar sin duda razonable que exista acoso sexual por parte del comisario", dijo este martes la abogada del policía, Graciela Mendoza, que leyó en el programa radial parte del expediente administrativo, y agregó que la comisión permanente de acoso sexual del ministerio llegó a las mismas conclusiones.

De este modo, y pese a que el sumario técnicamente no finalizó y Fagúndez no fue reintegrado a su lugar de trabajo –continúa apartado de sus funciones y con la mitad de su sueldo retenido–, el funcionario no solo presentará la demanda civil, sino también una denuncia penal. El motivo, según explicó Mendoza, es "la violación del secreto de las actuaciones del sumario", ya que a fines de marzo se hizo pública esta investigación administrativa. De hecho, Fagúndez se enteró del comienzo del sumario por la prensa, sostuvo su abogada.

"Obviamente, hubo un funcionario infiel", dijo Mendoza.

Respecto a la demanda civil presentada, la abogada aseguró que todavía están "ajustando los números" del monto que reclamarán a la Justicia, pero que estiman que no bajará de $ 800.000.

"La gente no ve que al final las cosas no fueron así", ejemplificó Mendoza a la hora de ponderar el daño que sufrió su cliente.

Por otro lado, también estaba en los planes iniciar una demanda contra la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, quien declaró a la prensa como vocera de las denuncias. Sin embargo, la dirigente sindical se retractó luego públicamente y la demanda no se hará.