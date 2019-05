Superturismo: llega la cita más radical del año

El próximo fin de semana en el autódromo de El Pinar se desarrollará la tercera fecha de los Campeonatos Nacionales de Superturismo y ST Clase 2 que organiza la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO).

El espectáculo contará también con la participación de las categorías Superescarabajos, SuperSonic, Fórmula 4 Uruguaya y Turismo Histórico.

La nómina de máquinas en pista es fantástica: 85.

Al gran espectáculo deportivo asegurado, AUVO le suma aditamentos extras para el disfrute de los espectadores. Uno de ellos será una exhibición de Picadas con autos de potencia increíble además de otros atractivos que hacen que la jornada “tuerca” en el máximo escenario “tuerca” del Uruguay, sea un evento para toda la familia contando además con todas las comodidades para pasar dos días de mucha adrenalina.

El circuito número 8, la variante más veloz del autódromo Víctor Borrat Fabini, será el que transitarán los mayores exponentes del automovilismo uruguayo reunidos en el Nacional de Pista.

Con velocidades superiores a los 200 km/h, el Superturismo -la máxima categoría de AUVO- se siente a sus anchas en el trazado “perimetral” y de solo imaginar los 20 autos lanzados a pleno en los giros iniciales de la tercera final del año, ya es de por sí todo un espectáculo en los 2660 metros del trazado elegido para esta próxima instancia.

Un año de enorme paridad

En Superturismo, varios son los pilotos candidatos a la victoria en la tercera etapa de un campeonato que lidera el ganador de la primera fecha Fernando Etchegorry (Toyota Etios) con 63 puntos, seguido apenas a dos unidades por Horacio García (MINI) ganador de la segunda. Han estado presentes en los dos podios de esta temporada, comenzando de manera firme la búsqueda del título 2019. Incluso Horacio García, lleva tres podios consecutivos si se toma en cuenta la última carrera de 2018. Todo un mérito en una categoría que luce orgullosa la diversidad de marcas y la apasionante paridad de tener entre 12 y 15 autos encerrados en un segundo y a veces, en apenas nueve décimas.

El año se presenta extraordinario. Sin dudas. El favoritismo está del lado de Fernando Etchegorry (Toyota Etios) por sus antecedentes 2018 pero es obvio que el Mini de Horacio García le salió al cruce, Ford se preparó muy bien con la fusión de André Lafón y Daniel Ferra con sus Fiesta dentro del team Ford Performance y Citroen siempre está listo con dos grandes como Frederick Balbi y Guillermo Laguardia a bordo de los DS3.

Candidatos…sobran

Etchegorry (primera fecha) y García (segunda fecha) han ganado hasta ahora y su rendimiento ha sido parejo. Pero… no les resultará fácil repetir el resultado de las primeras fechas debido a la enorme paridad que ha demostrado Superturismo, y donde una vez más la sesión de clasificación del sábado será clave. Entre sus rivales y candidatos a la victoria, seguramente aparecerán pilotos y equipos de probada jerarquía. Han amagado en las dos carreras iniciales pero no se pudo redondear. Y ahí es donde aparece en toda su dimensión el Superturismo 2019 pues la lista parece interminable. No obstante, hay dos equipos que deben recuperarse y ponerse a tono con su historia reciente: Peugeot y Chevrolet. En ambas estructuras, hay material conductivo de sobra. Veamos: Fernando Rama, José Luis Mattos, Juan Manuel Casella y Enrique Maglione. Por el lado de la marca del moño, Cyro Fontes y Federico Ensslin.

Pero es imposible no visualizar al gran riverense Fabricio Larratea fuera “de la conversación” a bordo del Hyundai Accent que tan bien pone en pista El Garage. Es pecado descartarlo de la lucha por la punta.

Hay otro que se las trae. Un joven de mucho coraje e inventiva detrás del volante como lo es Michel Bonnín. Por algo lleva tres victorias en la “máxima” y con autos diferentes. No le han salido las cosas en su estreno con auto y equipo nuevo (Bianchi) pero no será sorpresa si ya desde el sábado pone a su VW Gol entre los cinco mejores.

¿Etchegorry estará solo en el equipo Toyota? Para nada. Su compañero Gonzalo Reilly viene de dos carreras donde mostró velocidad como para ir a luchar allá adelante. Es otro de temer.

Tomando en cuenta el buen ritmo de carrera que tienen los Ford y atentos a que en la última carrera de 2018 –todavía fresca en la retina- cayó la primera victoria de Jorge Pontet, el piloto oriundo de Ombúes (Colonia) debe volver a ese sitial y es muy probable que lo consiga el próximo fin de semana en el marco de la tercera fecha del Superturismo.

Por todo lo expuesto –paridad absoluta- y en una pista tan extrema en cuanto a la velocidad –circuito número 8 perimetral- el Superturismo se apresta a librar una de las grandes batallas deportivas de las 10 previstas para la excitante temporada 2019.

Geymonat asciende con el Toyota

Con ganas de probarse con los mejores pilotos y buscando continuar el desarrollo del auto, Mauricio Geymonat, el piloto de Ombúes (Colonia) hará su primera incursión en la categoría mayor.

“Estoy entusiasmado con el cambio, la idea es tomar este año como adaptación al Superturismo, ganar experiencia y seguir desarrollando el auto con la mira puesta en correr la temporada completa el año que viene”, comenzó narrando Mauricio para luego agregar: “Vamos a correr con el mismo auto y con el mismo esquema que veníamos dentro del equipo de Juan Carlos Delgado, días atrás pudimos probar y la idea es ir tranquilo, pero siempre avanzando”, finalizó.

El coloniense tiene muy buenos antecedentes en el ex Turismo Libre y en la ST Clase 2 donde incluso, con el nuevo Toyota Etios, logró en la última fecha una mejora notoria que lo llevó a luchar por el podio.

Viví la experiencia Superturismo: showcar

Este año, la categoría estrella del Nacional de Pista dispone de un Showcar para los aficionados que concurran al autódromo de El Pinar. Con el pago de la entrada, se participa de un sorteo para vivir “la experiencia Superturismo” a bordo del Mini conducido por Carlos Silva. Un auto “pura sangre”, similar al que utiliza Horacio García para luchar por el título 2019.

También se puede vivir esta experiencia única entrando a las redes sociales de la categoría o a su sitio oficial www.superturismo.com.uy.

Cronograma

El espectáculo en el autódromo de El Pinar en el marco de la tercera fecha, arranca este viernes con la disputa de los entrenamientos libres para todas las categorías. Seguirá el sábado desde la hora 09:30 con las clasificaciones para todas las categorías y luego del mediodía, las series de Superturismo y Superescarabajos y las primeras carreras de ST Clase 2, SuperSonic y Fórmula 4 Uruguaya.

Por su parte, el domingo se llevarán a cabo las finales en todas las categorías: 09:15 Fórmula 4 Uruguaya; 09:50 Turismo Histórico; 10:40 SuperSonic; 11:25 ST Clase 2; 12:10 Superescarabajos y cierra el espectáculo Superturismo a partir de la hora 13:05 con la competencia a 21 giros o 35 minutos más 1 vuelta.

Desde la hora 10.30, las competencias finales serán emitidas a través de VTV y de la plataforma VERA+

Accesos y localidades

El autódromo de El Pinar, propiedad de la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO), se encuentra ubicado en la ruta Interbalnearia en el Km 31,500 (antes del peaje). Se accede desde Montevideo por Avenida Italia, Avenida de las Américas, Aeropuerto de Carrasco y desde allí unos pocos kilómetros por ruta 101 hasta ver los letreros en el asfalto IB que indican la salida a ruta Interbalnearia visibles unos 200 metros después del acceso principal al aeropuerto.

Las entradas generales para sábado y domingo tienen un costo de $ 250.

El acceso a boxes para ambos días tiene un valor de $ 500.

Las damas abonan $ 100.

Los menores de 12 años ingresan gratis acompañados de un mayor.

Homenaje al gran José "Gallego" Arijón

Llegó muy joven a Uruguay como tantos inmigrantes españoles proveniente de un pueblito de La Coruña. Movido por su pasión por “los fierros” y la velocidad, José Arijón Rama hizo camino al andar y aunque no pudo como seguramente quisiera convertirse en un gran piloto de automovilismo, su éxito empresarial lo llevó a ser una persona clave en el desarrollo del deporte motor uruguayo.

El popular “gallego” Arijón logró –entre otros éxitos- producir vehículos de la marca BMW fuera de Alemania. Increíble mérito con los inolvidables y aún visibles BMW 2002. Apadrinó a grandes pilotos uruguayos de las décadas del 60 y 70 y los éxitos deportivos de estos, los vivía como propios por esa enorme pasión.

Nada más justo que la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) denomine como “Gran Premio José Arijón Rama” la tercera fecha del Nacional de Pista del próximo fin de semana en El Pinar. Un hombre “hecho y derecho” que dejó una huella indeleble en el automovilismo uruguayo en tanto su pujanza e inteligencia empresarial trascendió fuera de fronteras.