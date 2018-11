Syngenta y la Facultad de Ciencias promueven una biodiversidad mejor

La intensificación que se ha dado en la actividad agrícola, de la mano de la implementación de nuevas tecnologías, permitió aumentar la producción y los rendimientos, pero a la vez dio lugar a impactos en la biodiversidad en los agroecosistemas (a nivel mundial). Los agricultores, al respecto, están tomando conciencia sobre la necesidad de avanzar hacia una producción sustentable y con bajo afectación en lo ambiental.

En el marco de The Good Growth Plan, Syngenta Uruguay firmó un convenio con la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República para la implementación y el estudio de refugios de biodiversidad en zonas productivas. Y el jueves 22 –en el hotel Dazzler– presentó el proyecto paisajes multifuncionales, que busca aumentar la sustentabilidad de la producción agrícola.

Los paisajes multifuncionales, o refugios de biodiversidad son áreas en las que se deja crecer la vegetación, espontáneamente, para proveer hábitats y fuentes de alimento a la vida silvestre.

María Celina Kaseta, gerenta de Negocios Responsables y Sustentables de la firma, dijo a El Observador que los beneficios de implentar estos refugios son varios y de distintas aristas.

“Por un lado, contribuyen a que pueda crecer la población de insectos benéficos y así ayudan a los cultivos que dependen de la polinización. Por otro, permiten que pueda haber una mirada más holística e integrada de lo que hoy es la agricultura: no solo ver soja, hay un espacio para la convivencia con estos márgenes con flora y fauna insertos”, explicó.

En tanto, aseguró que además de los beneficios ambientales hay beneficios de mercado, ya que se solicita a los productores tener trazabilidad en la forma en la que producen.

“Por eso encontramos que hay beneficios ambientales, pero también potenciales beneficios económicos, no solo por tener mayor productividad en el cultivo, si no porque a la hora de exportar no te quedas afuera de esa conversación”, señaló Kaseta.

Cualquier persona puede tener un paisaje multifuncional, ya que se busca que esto no sea complejo ni caro.

Es importante destacar que las zonas utilizadas para los márgenes multifuncionales no compiten con las zonas productivas.

“No estoy quitando producción para realizar esto, sino que son construidos en zonas no productivas. No tienen una inversión económica para poder hacerlos y la inversión en tiempo que requieren es ínfima, de un cuidado y un manejo mínimo de esos espacios”, añadió.

Por más información, ingresar a polinizadores.com.