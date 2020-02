Tabaré Alonso: “La Libertadores sub 20 que ganamos en 2018 marcó a Nacional”

Antes de la última práctica en Los Céspedes, el miércoles por la tarde, previa al viaje a Paraguay, el entrenador de la Cuarta de Nacional, Tabaré Alonso, habló con Referí de la preparación para la Copa Libertadores sub 20 y la importancia del título conquistado en 2018.

¿Creció la expectativa en los días previos a esta nueva Copa Libertadores sub 20?

Sí, es difícil dominar en adolescentes la ilusión y las ganas. Y también porque todavía no hemos podido entrenar con el grupo completo, porque el martes llegaron jugadores que estaban con el plantel principal en Japón. Recién hoy (miércoles) nos vamos a encontrar con el plantel completo.

¿Cómo fue la planificación de la Libertadores 2018 y cómo ha sido esta?

Estuve en la Copa Libertadores pasada y tuvimos la suerte de ir a prepararla primero en un torneo en Ipiranga, en Brasil, en Porto Alegre. También con la facilidad, no como ahora que hubo ocho o nueve jugadores en Primera, que en aquel momento no había jugadores en Primera división y eran todos de juveniles. Entonces tuvimos la posibilidad de armar el equipo, competir en diciembre en la Ipiranga, volver en diciembre de ese torneo, y en enero volver con el mismo plantel a preparar la copa. Eso fue lo que hicimos en aquel entonces.

Inés Guimaraens

¿Ahora hubo complicaciones para entrenar todos juntos?

Sí, aunque no sé si son complicaciones... Son cinco jugadores que viajaron a Japón, dos o tres que estaban haciendo pretemporada en Primera y todavía no pude tener el plantel (el miércoles), pero sé que es una motivación para ellos, que son experiencias nuevas jugar con gente más grande y entrenar con la Primera división. Vamos a aprovechar los dos días (jueves y viernes) en Paraguay previo al debut.

¿Cómo se conforma su cuerpo técnico?

Con Federico Reyes, que es el profe y trabajó conmigo todo el año pasado; Diego Ligüera que es el ayudante técnico; Javier Zeoli que es el entrenador de arqueros; Verónica Tutte. la psicóloga; y Christian Delgado que es el videoanalista.

Inés Guimaraens

En la Libertadores pasada se destacó el trabajo de la psicóloga Tutte, ¿cómo es su función?

Cuando conformé el cuerpo técnico ahora, insistí para que Verónica estuviera con nosotros. Ya había trabajado con ella. Hace 15 años que estoy en el club y ella 13, tenemos una muy buena dinámica de trabajo, hay mucha confianza, sé cómo trabaja. Y por eso insistimos para que este año estuviera de nuevo en este plantel y pudiera viajar, sobre todo. Era bueno que ella estuviera presente.

¿Qué sabe de los rivales?

Tenemos tres rivales y estamos tratando de recabar información. Tenemos el debut con Flamengo y sabemos que en los papeles es el rival más duro, se ha preparado muy bien, ha jugado el estadual de Primera con esta generación. Después tenemos a Puerto Cabello, un equipo venezolano, que tenemos información pero no mucha. Y luego tenemos a Sporting Cristal que es el último rival, es de Perú y estamos mirando videos de los rivales. Son equipos duros todos porque son los mejores equipos de cada país, clasifican los campeones y vamos a ver con qué nos encontramos.

¿Qué edades tienen los jugadores del plantel?

Son tres generaciones. Nacidos en el año 2000, la base es de 2001 y unos siete jugadores de 2002.

Inés Guimaraens

En el plantel hay jugadores que ya se conocen por haber pasado a Primera. ¿Qué puede decir de los no tan conocidos, como el arquero suplente?

Matías Bernatene es uno de los goleros que está en la lista. Jugó el año pasado en Cuarta división, lo hizo de muy buena forma. Nosotros fuimos los campeones de la Taba Anual en Cuarta. Este es el tercer año en que está, estuvo en 2018, 2019 y ahora. Creo que es un muy buen golero. Y a Guille (Centurión) ya lo conocen, que ya estaba en Primera división.

¿Cómo se compone la defensa?

Están Renzo Orihuela, Nico Marichal y Joaquín Sosa que estuvieron haciendo pretemporada en Primera, y está Lautaro Pertusatti, quien también jugó esta pretemporada en Primera. Y después está Andrés Copette que es un colombiano que vino este año de Danubio y es generación 2000.

¿En los volantes con quiénes cuenta?

También hay algunos conocidos como Santiago Cartagena que hizo pretemporada en Primera y fue a la copa en Japón. Después está Matías Alfonso que jugó en Cuarta el año pasado, Adrián Vila que jugó en Quinta, Juan Millán, otro de Cuarta. Creo que está bastante parejo y hay buen material más allá que algunos estuvieron en Primera o algunos aún no tuvieron la oportunidad por un tema de cupos. Pero creo que es bastante parejo el plantel.

Inés Guimaraens

¿Qué atacantes fueron convocados?

Tenemos a Lucas Sanseviero, que también hizo pretemporada en Primera y jugó amistosos, al igual que Axel Pérez. Y después esta Manuel Monzeglio que fue jugador de Cuarta el año pasado y Santiago Ramírez, “el Colo” Ramírez, que fue el goleador de la Cuarta el año pasado. Y también Franco Fagúndez que jugó en Danubio el año pasado y vino este año para acá.

¿Le dejó aprendizajes la pasada Libertadores?

Uno siempre trata de sacar la experiencia de otras experiencias, aunque cada momento es único y cada plantel es especial. Es la tercera Libertadores que me toca participar en sub 20 y tuve varias Copa Libertadores de Primera división cuando estuve en el primer equipo, que me tocó ir a cinco o seis ediciones. De todas se trata de sacar algo y ver cómo se va dando esta.

Inés Guimaraens

¿Cómo es su estilo de juego como entrenador?

Es un estilo como el que intenta hacer Nacional en todas las juveniles, de mucha tenencia de pelota, de equipos bien parados, muy intensos, de ataque por bandas y por puntas, de desdobles de laterales, llegadas con mucha gente al área… Es un poco de eso.

¿Qué significa este nuevo desafío en su carrera?

Para mí es un privilegio trabajar en Nacional y que Nacional me haya designado a mí como entrenador para dirigir esta Copa Libertadores.

Inés Guimaraens

¿En los jugadores hay algo de presión extra por el hecho de que van como campeones?

Hay una expectativa grande y tienen una ilusión grande. Y también en el club marcó mucho esa copa Libertadores que se ganó. De este plantel no hay ninguno que haya participado en la Copa Libertadores pasada. Eso tiene cosas positivas y negativas. Lo positivo es que van a vivir su experiencia y ver con lo que se van a encontrar. Lo negativo es que a veces está bueno pasar por esos momentos para que los nervios no le jueguen una mala pasada.

¿En los hinchas nota más expectativa, después de lo que fue el Centenario en 2018?

Para nosotros eso fue increíble porque terminamos jugando esa final con 35.000 personas en las tribunas, algo impensado para los juveniles y para todos los que estábamos ahí y nos tocó vivirlo. Hoy te encontrás con gente en la calle que sabe que estamos por viajar y todos te dicen ‘vamos a ver si traemos de vuelta la copa’. Es muy interesante y lindo, como una carga de responsabilidad. Estoy contento de lo que nos toca vivir. Que la gente tenga esperanza, que la ilusión está, e iremos por esa copa de vuelta.