Tabárez: "Tuvimos algunos errores, sobre todo, con el comportamiento"

El técnico de la selección, Óscar Washington Tabárez, atendió a los medios en conferencia de prensa realizada en el aeropuerto de Carrasco sobre la hora 14 una vez que arribó luego de que la celeste enfrentara a Hungría y Argentina.

“Estos partidos de fecha FIFA nos parecen muy importantes. Llevamos más de 70 desde que empezamos y siempre sacamos evaluaciones relevantes. Me gustan estos encuentros como contra Argentina en los que hay alternancia en el predominio. Nos preocupamos por limitar al rival, el rival también recuperaba rápidamente la pelota, nunca dejamos de jugar. Mi manera de entender el fútbol ea esa, entrar con esa actitud. Hay que saber sufrir, como se dice en el fútbol, aunque impusimos condiciones y hay elementos muy objetivos que nos llevan a creer que podemos, como en el gol del 1-0 que tiene características excepcionales, y da para mucho análisis, no para golpearse el pecho, sino que todos nos convenzamos de que podemos imponer esas cosas a los rivales”, indicó el entrenador uruguayo.

Leonardo Carreño

Uruguay terminó invicto este año luego de 13 partidos jugados, tal como informó Referí. Al respecto, Tabárez dijo: “Le damos importancia al juego, al resultado, al comportamiento. Tuvimos algunos errores que sirven como evaluación para que no vuelvan a verse, sobre todo, los que tienen que ver con en el comportamiento. Lo demás son cosas del fútbol. Que un equipo juegue bien es que esté presente en todas las fases del juego, no que gane 5-0. Eso es el fútbol para mí”.

Para Tabárez, "lo principal es que hemos jugado los seis partidos de fecha FIFA disponibles, con lo mucho que costó este último. En los primeros encuentros faltaron muchos jugadores y si el equipo hace cosas parecidas a lo que mostró ante Perú con diferentes futbolistas, quiere decir que estamos adaptándonos y eso va a traer la convicción más fuerte de la que tenemos ahora de afrontar las Eliminatorias que van a ser muy difíciles".

También habló de cómo han sido encarados estos encuentros y de la suma de futbolistas al combinado nacional, a la espera del nuevo fixture de las Eliminatorias sudamericanas que se conocerán en diciembre.

Leonardo Carreño

"La intensidad es algo que se ve en el juego, pero no se planifica. Los preparamos para que estén bien entrenados y respondan a las exigencias. En diciembre vamos a ver cómo son los criterios del sorteo y el fixture definitivo de las Clasificatorias. Nos habíamos habituado bastante al fixture anterior que duró varias Eliminatorias ahora vamos a ver qué pasa. Estamos sumando a futbolistas que han dado la talla, pero todavía tienen que evolucionar, porque no tienen la misma experiencia de Cavani, Suárez, Godín o Muslera que los que llegaron en 2019. Hay que tener paciencia en el sentido verdadero de la palabra, no tratar de ver cosas antes de que el tiempo lo determine", explicó.

Para el Maestro, "hay jugadores que han solucionado algunas cosas en posiciones en que estábamos un poco escasos, no quiero dar nombres, pero vamos en ese camino y ojalá que tengamos la fortuna de descubrir a aquellos que puedan aumentar el potencial del equipo en cuanto al espectro elegible. Como mínimo tendría que ser uno por puesto, 22 jugadores. Quiero que sean más todavía, por lo menos, para tenerlos en vista".

Y agregó: "El gol que nos hizo (Sergio) Agüero es la contraposición de toda la experiencia de un futbolista con años de selección, contra uno que la está adquiriendo recién (Matías Viña) y esas son cosas que sirven para tomar impulso, para aprender, para mejorar y cuando un jugador es serio y profesional, hay que seguir apostando por él. En esa evolución, seguramente va a jugar mejor dentro de dos años que ahora.