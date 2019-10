Talvi dice que que "jamás" aseguró que Chile fuera un país modelo

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, aseguró que "jamás" planteó que Chile fuera un país modelo y dijo que "nada de lo que está pasando (en este país) es extrapolable a Uruguay" porque, a su entender, estas sociedades que no son "ni remotamente parecidas".

"Eso no quiere decir que no haya aspectos puntuales como el manejo fiscal y la salida a conquistar los mercados del mundo, que los gobiernos socialistas lo han llevado a cabo, que no podamos aprender de ellos", acotó en una entrevista hecha por el programa Todo Pasa, de Océano FM.

El economista remarcó que durante la campaña dijo "hasta el cansancio" que solo tomaba como ejemplo a Chile en estos aspectos. "En lo que estamos tomando como ejemplo a Chile es en dos cosas: el manejo de los dineros de los contribuyentes y del Estado, y en la política que los ayudó a salir a la conquista del mundo y efectivamente lograr una apertura muy grande de casi todos los mercados del mundo para ir con sus productos sin pagar peaje", explicó.

Asimismo, Talvi señaló que se expresó públicamente en contra del modelo educativo chileno y precisó que "los arquitectos" del modelo económico que elogió fueron "gobiernos del Partido Socialista".

Al menos siete personas murieron este fin de semana en Chile, luego de que el presidente Sebastián Piñera decretara el "estado de emergencia" con despliegue militar en las regiones más conflictivas. También hay cientos de heridos y cerca de 1.500 chilenos detenidos, según AFP.

Varios analistas explicaron a ese medio que, si bien las protestas en el país andino se originaron a partir de la suba de las tarifas del metro –luego cancelada–, el verdadero origen de las manifestaciones y el caos fue el gran descontento que hay por cómo se distribuye en Chile la riqueza.

Desde que largó su candidatura a la Presidencia, Talvi se valió del ejemplo de Chile para resumir algunas de sus propuestas. Cuando era precandidato debatió con el también precandidato Óscar Andrade y defendió "una política exterior sin ataduras ideológicas", para lo que puso a Chile como ejemplo porque ese país tiene 86% de acceso a la economía mundial, según dijo entonces el economista.

"Todo gobierno electo democráticamente tiene la obligación ante la ciudadanía de preservar el orden público. Si se hizo por los métodos apropiados no estoy en condiciones de opinar, porque no conozco los detalles", afirmó el candidato colorado al ser consultado por el programa radial sobre la represión de las manifestaciones en Chile.