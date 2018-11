Talvi se desmarca de Sanguinetti: "Uruguay no puede desautorizar a un país democrático"

El precandidato colorado Ernesto Talvi se desmarcó de los dichos de su correligionario Julio María Sanguinetti respecto a la situación del expresidente peruano Alan García, que solicitó asilo a Uruguay luego de que la Justicia de su país le cerrara las fronteras por 18 meses, mientras es investigado por la causa Odebrecht.

"La solicitud de asilo tiene dos etapas. Una es la solicitud, a la que Uruguay tiene que acceder. Otra distinta es el otorgamiento. Para que Uruguay otorgue el asilo se tiene que configurar, y tiene que demostrarse, que García está siendo perseguido políticamente, porque la Convención de Caracas lo establece como un fundamento", dijo Talvi a El Observador.

"En principio ese no es el caso. Está siendo indagado en la justicia peruana por presunta corrupción en licitaciones públicas", manifestó el presidenciable. Según Talvi, si García no es capaz de demostrar que está siendo perseguido por motivos políticos, "Uruguay no puede desautorizar a un país democrático" y "transformarse en el destino" de autoridades que buscan "esquivar" las investigaciones. En ese sentido, Talvi reclamó al gobierno que "se ajuste al derecho internacional" y que "no actúe por afinidades políticas".

Esta mañana, entrevistado en Informativo Sarandí, Sanguinetti sostuvo que "el asilo inicial prima facie hay que darlo porque esa es la tradición del país" y que recién más adelante se deberán "analizar las circunstancias" sobre "si hay o no condiciones de garantía". En cualquier caso, el expresidente dijo que ese debate puede llevar meses.Que se ajuste a derecho. Que no actúe por afinidades políticas.

Talvi, en cambio, remarcó que si bien "se puede hacer lugar a la solicitud inicial", para el otorgamiento del asilo se debe demostrar que existe persecución política, que "no aparenta ser el caso".

En su carta de solicitud de asilo, dirigida a Tabaré Vázquez, García escribió que en su caso “se aplica abusivamente la detención preventiva, con lo cual la libertad como valor fundamental desaparece ante la arbitrariedad de fiscales comisionados por el régimen, con el propósito de infamar y destruir a los adversarios políticos del gobierno”. Además, expresó: “Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución. Estallado el escándalo Odebrecht, como en otros países, se iniciaron las investigaciones, y con ellas se descubrieron y probaron grandes sobornos”.