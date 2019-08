Temporal de Santa Rosa: qué esperar para estos días, el mito y la historia detrás

El conocido "Temporal de Santa Rosa" se vuelve preocupación todos los años en estas fechas, especialmente entre la última semana de agosto y la primera de setiembre. Todos los años, durante estas semanas, pueden percibirse cambios abruptos de temperatura, vientos y lluvias, producto del próximo cambio de estación del invierno a la primavera.

Sin embargo, los expertos en meteorología son reacios a designar la categoría de "temporal" a este fenómeno, y también a llamarlo "tormenta", como se lo conoce en algunos sitios. Al temporal de Santa Rosa, de hecho, no se lo espera solo en Uruguay, sino que se habla de él en todo el Cono Sur, y tiene su génesis en hechos que constan de más de 400 años.

Camilo Dos Santos

La historia detrás

Según un documento realizado por expertos del Instituto Nacional Uruguayo de Meteorología (Inumet), en el que se reúnen los hechos por los que el temporal de Santa Rosa lleva su nombre y explican los motivos meteorológicos, el origen data del año 1617.

Dos años antes, un 30 de agosto, la costa de la ciudad de Lima, Perú, iba a ser atacada por piratas holandeses, frente a lo cual la autoridad eclesiástica "dispuso se elevaran rezos en todos los monasterios". Isabel Flores de Oliva, entre tantas personas, oró desde la capilla de San Gerónimo, y después de eso comenzó una "gran tormenta" que "impidió el desembarco del enemigo y la ciudad quedó a salvo". La joven murió el 24 de agosto dos años más tarde.

Después del episodio, "los más fieles creyentes atribuyeron la tormenta a sus ruegos", y la mujer fue beatificada con el nombre de Rosa y se volvió patrona de la Iglesia Católica de Hispanoamérica y Filipinas bajo el nombre de Santa Rosa de Lima. Todos los años se celebra su fiesta el 23 o el 30 de agosto, según el país. "Durante la festividad se fue observando que cada 30 de agosto, con cierta regularidad, se presentaban tormentas, lluvias, y actividad eléctrica", explica el documento, lo que, en la cultura popular, terminó por llamar "temporal de Santa Rosa" a las variaciones temporales del cambio de estación cada año.

Camilo Dos Santos

Río de la Plata durante Ciclón Extratropical 2019.

Estrictamente: mito

El jefe de pronóstico de Inumet, Néstor Santayana, afirmó a El Observador que siempre, todos los años, "una semana antes de terminar agosto y una después de comenzar setiembre", por estar cercano el cambio de estación, hay variaciones temporales vinculadas a la lluvia, vientos, y temperatura. "Pero esto no es un temporal necesariamente", advirtió.

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain reafirmó esta idea y dijo que efectivamente va a haber un "cambio de tiempo" en los próximos días y que esto es un mero producto de los cambios de estación. Además, agregó que el viento no será una constante en estos días, y aclaró que un tiempo con estas características no puede catalogarse de ningún modo como "temporal".

Leonardo Carreño

"Se trata de un periodo de transición", continuó Santayana, en el que hay un "desplazamiento de masas de aire con características distintas", explicó. Aparece, por un lado, una masa de aire cálida y húmeda, desde el norte, y esta choca con una que viene del sur, y es fría y seca. Este choque altera las temperaturas y genera precipitaciones y, en algunos casos, lo que se conoce como "temporales", en caso de haber fuertes vientos.

Sin embargo, esto no se da todos los años, según fundamentó. Las características de una tormenta que pueda calificar como "temporal" debería tener "descargas eléctricas, granizo, precipitaciones y viento", dijo, y añadió que esto en general no es lo que ocurre en Uruguay cada año en estas fechas. Por el contrario, aclaró que se dan los cambios habituales de la "transición de estación", sin mayores complicaciones, y que el nombre del temporal de Santa Rosa no es más que un nombre para un fenómeno de magnitud mucho menor.

El tiempo para este "temporal"

Camilo dos Santos

Según prevé Inumet, habrá lluvias el jueves, con una temperatura de entre 17° y 19°, y el viernes estará nuboso, con un descenso de temperaturas con mínimas de 10° y máximas de 12°. Las lluvias comenzarán en el sur y se extenderán al norte a la tarde.

Durante el fin de semana, no se esperan precipitaciones, y se prevé que el domingo la temperatura comience su ascenso.