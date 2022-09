Manuel Soriano: "Tener oficio es riesgoso, porque podés terminar haciendo lo que te sale fácil"

Me gusta mirar hacia atrás y ver que, en los casi tres años de existencia de esta newsletter, nunca se apegó realmente a una fórmula. Primero fueron recomendaciones aisladas, luego temáticas, más tarde el tema se adueñó de la narrativa y hoy todo eso vuelve a cambiar. Hay algo en esa imprevisibilidad, una con la que yo mismo me encuentro cuando planifico los envíos, que me resulta particularmente grato. Y, como mencioné, la edición número 30 de Epígrafe no es la excepción y también modifica el registro: por esta vez, el centro del relato es un autor. En sus propias palabras.



La primera entrevista de Epígrafe está destinada a Manuel Soriano. Nacido en Buenos Aires en 1977 y adoptado por Montevideo en 2005, Soriano acumula novelas, cuentos y ahora crónicas en una obra que se caracteriza por saltar argumentalmente de un lado al otro del charco, por agarrarse del mundo cotidiano para apilar destellos ocasionales de extrañeza, pero particularmente por lo fácil que parece ser para él el acto de narrar. De narrar lo que sea.



Porque sucede que lo que Soriano escribe fluye con una musicalidad envidiable; no hay que hacer esfuerzo alguno para que el ritmo que impone en cualquiera de sus expresiones literarias se asiente en el fondo de la cabeza, como un colchón en el que uno como lector no puede evitar dejarse caer. Y en el fondo de esa comodidad, el reverso: en sus trabajos hay también una especie de oscuridad latente, algo no dicho, una mancha de humedad que se sacude en la aparente liviandad de la vida de sus personajes y ocasiona todo tipo de consecuencias.



Un ejemplo de esto es Rugby, su primera novela que acaba de ser reeditada por Estuario y que, por un lado, es lo que ocasiona esta nueva cara de Epígrafe. Pero también la provocan las crónicas de Las cosas que veo, otro libro muy diferente que acaba de salir del horno de la editorial Criatura y que lo muestran en un registro opuesto: observando con su particular sentido del humor a su alrededor. Al país que lo adoptó, ese lugar en el que ya no es extranjero, pero tampoco del todo local.



Lo que sigue, entonces, es una charla con Manuel Soriano, una que atraviesa de forma radiográfica estas últimas publicaciones y además se mete con sus consideraciones sobre la lectura, el mundo de los escritores y hasta la serie de televisión en la que está trabajando. Te dejo, entonces, con él.