"Tengo miedo": el dramático testimonio del dueño de la casa incendiada por su hijo en La Unión

Tras el incendio generalizado que se dio en una vivienda ubicada en la calle José Serrato y Antonio Florencio Saravia, en el barrio de La Unión, uno de sus dueños, llamado Marcelo denunció que fue su hijo el que le prendió fuego en la casa.

"Apareció con combustible. Quería $ 200 para su consumo diario. Y hace unos días me había entrado con una bicicleta robada y yo se la tiré para el medio de la calle", relató a Subrayado (canal 10).

Marcelo agregó que su hijo, que sufre problemas de adicciones a drogas, fue detenido tras el incendio pero que quedó libre, una situación que le está generando miedo. "Me acaban de llamar de Violencia Doméstica (Unidad del Ministerio del Interior) y me dijeron que quedó libre. Él me dijo: 'Yo salgo de esta y te mato'. Le digo a la señora jueza y al fiscal que si yo aparezco muerto es culpa de ellos. No lo pueden haber dejado libre. ¿Por qué? ¿Porque tiene una enfermedad esquizofrénica?", se preguntó.

🚨 Incendio generalizado en una vivienda.

Ocurrió poco antes de las 00 horas de este jueves, en J. Serrato y Morelli.

Inicialmente se nos informó que habían posibles víctimas, dentro de la casa. Al arribar el fuego estaba generalizado y se corroboró que no había lesionados. pic.twitter.com/sB5SOKBEGJ — Pablo F. Benítez (@PabloFerBenitez) February 24, 2023

El dueño de la casa dijo que también agredió a su madre. "Ya yo no soporto más, hace dos años me agredió con quemaduras, me cortó el dedo. Estuvo en la cárcel por otros delitos igual que otro hijo mío. Vino, me pegó y quedé en la ruina", agregó.

Marcelo es vendedor ambulante en 8 de Octubre y Cipriano Miró y perdió toda su mercadería por el incendio. "Tenía antigüedades señadas que no se que voy a hacer con los clientes", aseguró. "Esto no da para más. Tengo miedo. Él prendió fuego el colchón y me tiró arriba para que yo me quemara. Algo se tiene que hacer. No puede ser que quede libre. Sino mañana me voy a encadenar a la Corte Suprema", finalizó.

En el incendio que se dio en la madrugada del viernes, los bomberos encontraron el fuego generalizado en el interior de la vivienda, con una gran carga de fuego y llamas violentas e intensas que salían desde el frente de la casa.

Los bomberos procedieron a combatir el fuego para evitar la propagación hacia las viviendas contiguas y lograron apagarlo sin lamentar heridos.