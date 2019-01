Tensa estabilidad en el mercado de granos

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Desde hace dos semanas el mercado internacional de granos no tiene una dirección definida, ya que le faltan los datos clave del mercado estadounidense. Al estar el gobierno de ese país cerrado ya por casi 30 días, no hay información básica, por ejemplo de exportaciones.

En el mercado empezó a pesar el daño climático que se está registrando en el Mercosur, en algunas zonas por falta de lluvias y en otras por exceso. En particular, Argentina vuelve a tener cultivos inundados que se perderán.

En Uruguay el estado de los cultivos de primera es bueno y en los cultivos de segunda hay tanto situaciones favorables cuando la siembra fue temprana como complicadas y cientos de reclamos al Banco de Seguros del Estado por cultivos que tuvieron que ser resembrados y que se perderán o tendrán muy bajo rendimiento.

También en el caso del arroz hay al menos 2.000 hectáreas inundadas y los cultivos están amenazados, no solo por las inundaciones, también por la ausencia de sol que promueve la emergencia de enfermedades y que empieza a amenazar el potencial de rendimiento de grano.

Las cotizaciones que se ofrecen por soja se sitúan por debajo de US$ 310 por tonelada, lo que sigue demorando la concreción de cierres por parte de los productores que, en general, siguen esperando que avance el estado de los cultivos y repunte el precio.

La soja Chicago cotiza muy estable en torno a los US$ 340 en Chicago para la posición julio, en tanto que el trigo diciembre se mantiene apenas por encima de los US$ 200.

El desarrollo que destaca nítidamente es el de los cultivos de maíz. Posiblemente se aproxime a los mayores rindes que se hayan registrado en Uruguay. Ya empieza a darse operativa por maíz sembrado temprano, grano húmedo, en el entorno de US$ 170 a US$ 175 puesto en base seco, corregido a 14% para maíces que serán cosechados aproximadamente dentro de un mes. Con los rindes previstos parece un precio interesante que puede no sostenerse en el pico de cosecha.

Las lluvias parecen prolongarse hasta fin de mes muy por encima de los valores normales, lo que puede generar daños importantes, en Argentina particularmente, lo que puede consolidar un cierto repunte de precios en la soja, que seguirá dependiente de las negociaciones EEUU/China para consolidarse.

Recurso contra el glifosato

En el exterior merece destaque el recursos interpuesto por un juez francés contra la venta de glifosato en el país. Un tribunal de Lyon revocó la aprobación otorgada por la agencia ambiental francesa Anses en 2017 para Roundup Pro 360 al considerar que no había tenido en cuenta los riesgos potenciales para la salud: “A pesar de la aprobación de la Unión Europea de la sustancia activa (glifosato), el tribunal consideró que los estudios científicos y los experimentos con animales mostraron que Roundup Pro 360, un preparado cuya toxicidad es mayor que la del glifosato, es un producto potencialmente cancerígeno para los seres humanos, sospechoso de ser tóxico para la reproducción humana y los organismos acuáticos”, dijo.