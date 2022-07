The la Planta presentó a Kevin Méndez como nuevo jugador de Peñarol

Peñarol dio a conocer este martes en forma oficial a Kevin Méndez como nuevo jugador del club. Y como ya es un clásico, lo hizo a través de una original presentación a través de sus redes sociales.

Primero generó expectativa con un video en el que se escuchaba una canción de la hinchada de fondo.

Minutos después, el propio protagonista de ese video, el cantante The la Planta se despachó con una canción para presentar al ex Defensor Sporting, un jugador de 26 años que se formó en la cantera de los aurinegros para ser vendido a Roma a comienzos de 2015 en US$ 1 millón.

"Tengo una noticia que parece una primicia y esta tarde te la vas a enterar. Va a llegar lo nuevo y el pueblo carbonero ahora se empieza a preguntar. ¿Quién es? Primero lo primero, hoy te traigo al nuevo crack del carbonero, habilidoso, fugaz y gambetero, mirá que grande tenemo' el semillero, criado en el potrero". Esa fue la letra con la que se presentó a Méndez.