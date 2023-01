Las adversidades de Thiago Cardozo: la pérdida de su padre, la fidelidad a Peñarol, la lesión y una tragedia familiar

El golero de Peñarol Thiago Cardozo atraviesa por estas horas uno de los momentos más tristes de su vida luego de sufrir la pérdida de su hermano Steven, producto de un accidente de tránsito.

A menos de un mes de que Peñarol le montara una presentación especial por la renovación de su contrato y de que Alfredo Arias le confiara la cinta de capitán en su primer partido, ante Estudiantes de La Plata, Cardozo volvió a sufrir un golpe inesperado de la vida.

La renovación de su contrato

El oriundo de Juan Lacaze perdió a su padre cuando solo tenía 14 años y en su camino a Primera división se separó de su representante Daniel Fonseca en una decisión que en Peñarol fue calificada como una muestra de adhesión y fidelidad.

Además, se rompió dos veces los ligamentos de la rodilla, una de las lesiones más temidas de los futbolistas.

Y sin embargo está ahí. En el arco de Peñarol. El lugar que soñó toda su vida.

Cardozo hizo la escalera a Primera desde la Séptima división. En 2013 jugó el Sudamericano y el Mundial de la categoría como titular. Dos años después, en sub 20, le tocó ser suplente de su entonces compañero de equipo, Gastón Guruceaga.

En marzo de 2015, cuando Jorge Fossati lo había ascendido a entrenar con el primer equipo, Cardozo se separó de su agente, el Tigre Fonseca, que días antes se había llevado del club, libre y sin dejar beneficios económicos a la institución, al delantero Gonzalo Latorre.

“Viví cinco meses con mis ahorros, muy apretado con todo, pero no le quise pedir plata a nadie”, confesó entonces a Referí.

“El cambio de representante fue natural. Estoy muy agradecido con Daniel por toda la ayuda que me brindó en su momento. Yo estaba con él desde los 14 años y terminó un ciclo de mi parte. Yo me quería quedar en Peñarol y si bien tengo clara la política del club y la situación de los juveniles que no tienen muchos minutos, entiendo que va a ser un desafío muy importante. Me tengo fe para llegar a Primera División”, agregó en la citada enrevista.

Fonseca, en declaraciones a Punto Penal, declaró que "me tocó perder con Thiago" y expresó que lo había cobijado tras la muerte de su padre y que lo había ayudado mucho mientras "Peñarol le daba $ 4.000".

Cardozo se la jugó a quedarse por el club para que en caso de subir a Primera fuera transferido dejándole dinero a la institución. Y lo hizo a sabiendas de que ponerse el buzo de golero titular en Peñarol pesa una tonelada y que pocos jóvenes de la casa tienen esa posibilidad.

Sin embargo, Cardozo se encontró con el paso del tiempo con una dirigencia y una dirección deportiva que apostaron en este 2023 a tener una amplia mayoría de jugadores formados en el club por encima de los que llegan de afuera.

Y le confiaron el arco cuando Kevin Dawson se fue a Deportivo Cali después de seis años como guardián del arco.

Cardozo se tenía tanta fe para quedarse con el puesto que como vencía contrato el pasado 31 de diciembre dijo que se quedaba si le daban la chance de ser titular.

Peñarol busca igual un golero que le compita por el puesto, que lo potencie en el día a día para que no se confíe en la titularidad. Su rendimiento determinará su futuro en el arco.

Cardozo debutó el 5 de mayo de 2018 en la última fecha del Torneo Apertura con una goleada 4-1 ante Defensor Sporting.

Sin embargo, en 2021, se tuvo que ir a préstamo a Deportivo Maldonado en busca de minutos y experiencia.

Jugó 10 partidos alternando junto al ex Peñarol Danilo Lerda, hasta que en octubre se rompió los ligamentos de la rodilla en una práctica.

Cuatro años antes, cuando tenía 21, había sufrido la misma lesión cuando estaba en Peñarol.

De todo eso se repuso Cardozo, el golero que se la jugó por Peñarol, que resurgió de esas lesiones, que perdió a su padre muy joven y que ahora atraviesa el dolor de perder a un hermano.

Peñarol y todo el fútbol uruguayo se solidarizaron con él. Hasta Nacional emitió un mensaje público de condolencias.

El mensaje de Nacional

El dolor quedará y hará su duelo. Pero la vida sigue. Y todo Peñarol desea que Cardozo pueda retomar su actividad con fortaleza para dedicarle al cielo sus futuras atajadas.