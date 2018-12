Tiempo de levantar copas y brindar: los campeones 2018 en Uruguay

El 2018 se fue y no solo Peñarol, en fútbol, y Malvín, en básquetbol, fueron campeones en la temporada 2018 en Uruguay. Por eso Referí repasa los campeones colectivo e individuales de los principales deportes nacionales.

Fútbol

La temporada comenzó con la Super Copa Uruguaya que obtuvo Peñarol, luego sería Nacional el dueño del primer semestre ganando el Apertura y el torneo intermedio con final ante Torque. El Clausura encontraría a Peñarol con nuevo entrenador y mejores resultados, conquistó la anual y venciendo a Nacional en la primera final que terminó siendo la única.

Basquetbol

La temporada 2017-2018 terminó en mayo. Finales entre Malvín y Aguada que se decidió en un séptimo partido. El título fue para el playero que logra su quinta Liga y es el máximo ganador histórico.

En básquetbol femenino fue un año de cambio de campeón. Malvín, y su histórica racha de 15 títulos consecutivos, se vio interrumpida por la aparición de Bohemios. Las albimarronas formaron por primera vez un equipo de mayores, con muchas jóvenes formadas en el club y participantes de selecciones nacionales, como Josefina Zeballos y Florencia Niski, a las que le sumó algunas experientes como Karina Acosta, Fernanda Midaglia y Juliana Dibarboure. La argentina Camila Suárez resultó clave en las finales.

Rugby

Año histórico para el Rugby, por primera vez un equipo del interior sale campeón local. Fue Trébol de Paysandú, segundo en el clasificatorio incial y que en semis le ganó a Montevideo Cricket. La final fue contra el tricampeón Old Christian y se necesitaron tiros a los palos para definirla tras empate en el tiempo reglamentario y en el suplementario.

Los capitaneados por el “Dulce” Carlos Arboleya tuvieron en el argentino Braian Vergara una de sus mejores figuras.

En el femenino el título también se quedó en el litoral, fueron las chicas de Vaimacá de Salto.

Handball

Temporada redonda para la Scuola Italiana. En varones cortaron 8 años de títulos de Colegio Alemán (seis de los cuales venció a Scuola en la final) y en mujeres también fueron campeones, venciendo en semis a Layva y en la final a Goes.

Hockey sobre césped

¿Nace una dinastía? Carrasco Polo logró su tercer título consecutivo venciendo a Yacht en dos finales jugadas en días consecutivos. No hubo campeonato masculino.

Futsal

De punta a punta ganó Nacional la temporada 2018 de futsal masculino. Es el segundo título consecutivo y su gran rival fue Boston River, quién forzó la ida a una final por haber ganado la segunda parte del año denominada Play-off. Emiliano “Café” Sotelo en el arco, Gabriel Palleiro como líbero y los goles de Leandro Ataídes fueron algunos de los nombres propios en esta consgración.

En femenino el año se definió con clásico. Peñarol volvía a presentar un equipo con una buena base de las jugadoras de Rio Negro City que ya sabían lo que era salir campeón. Ganaron las dos etapas del campeonato, la última de ellas ante Nacional. Sofía Olivera en el arco, Mariana Crocano y Paula Viera algunas de sus figuras.

Voleibol

El campeonato más importante de clubes en Uruguay es la Livosur. En mujeres nuevo título para Juan Ferreira, un club gestionado solamente por las jugadoras, y con un ojo puesto en el voley del interior para captar las jugadoras que llegan a Montevideo por estudio o trabajo, y permitirles seguir jugando. Cuentan además con Florencia Aguirre, señalada como la mejor jugadora de la actualidad y con experiencia internacional. Vencieron a Olimpia en la final.

En hombres definieron Bohemios y Nacional, y al igual que el año pasado, Bohemios fue el campeón.

Remo

El remo tiene un Circuito Nacional con una tabla acumulada por equipos y también un Campeonato Nacional a fecha única. El gran dominador fue Remeros de Mercedes con Marcelo Trigo como entrenador jefe. Se impusieron en hombres y mujeres, al igual que en el 2017. Sabrina Díaz es quizá la más famosa de sus competidores, luego de hacer un gran año en los ODESUR y mundial juvenil.

Natación

El Nacional se disputó en noviembre en el Campus de Maldonado. Se realiza una tabla general sumando los puntos de cada nadador en sus pruebas. Olimpia se coronó campeón por cuarto año consecutivo, antes de eso, fueron 16 años donde ganaba Biguá. Nicolle Franck, Pedro Chancone, Martina Eastman y Giuliana Dudok son los más destacados nadadores de Olimpia.

En waterpolo Biguá venció al Club Banco República 6-4 y se quedó con el torneo metropolitano.

Patín artístico

Monólogo del Platense Patin Club que logró el campeonato federal. Acumuló 812 puntos, seguidos por el Centro Social Peñarol con 348.

Bochas

Hay dos campeonatos nacionales, uno de clubes y otro de selecciones. En la categoría tercetos el campeón de clubes fue Club Los 33 de Montevideo que se impuso a Juventud de Colonia. El equipo ganador es dirigido por Eduardo di Martini y los jugadores Marcelo Expocito, Maxi di Martini y Fernando De Pizzol.

La liga salteña de bochas fue la encargada de organizar el nacional de selecciones, el campeón fue Montevideo quien le ganó la final a Maldonado. Los campeones por Montevideo fueron: Miguel Silva, Fernando de Pizzol, Rubén Rodino y Eduardo Di Martini.

Taekwondo

Es una competencia individual, pero luego de disputarse todo el calendario se otorga el título de Campeón Nacional. Este año lo consiguió Grupo de Taekwondo Olímpico Sanducero a cargo de Mayko Votta (quien supo ser medallista de bronce panamericano).

Karate

El Karate tiene dos maneras de competir, combate o formas. Kumite o Kata. En Kumite se divide por categoría según el peso. En mujeres la karateca más destacada del momento es Magdalena Castillo que volvió a ser campeona en -55 kg. En -50 kg la ganadora fue MELANIE CUILIGOTTI, en -61 TERESITA ARACELI LOPEZ y -68 MARIA VICTORIA BARRIOS

En hombres la categorías van de menos de 60 kilos hasta más de 84. Los campeones fueron: GONZALO BALSA, NICOLAS DECIA, NICOLAS BANCHERO, JUAN MACEDO, DIEGO ARCA

Ciclismo

Los campeonatos nacionales de ciclismo de ruta se realizan sobre el final de una temporada que va desde setiembre a abril. Este año se realizaron en marzo en Maldonado. El campeón nacional en contrarreloj es Robert Méndez del equipo Ciudad del Plata. La prueba de ruta no se pudo realizar porque el día de competencia hubo un diluvio tal que no permitió salir a los ciclistas. El calendario ya estaba armado y no se pudo encontrar una fecha para realizarla. Sigue como campeón nacional de ruta Richard Mascarañas, quien lo obtuvo en 2017.

El campeonato de ciclismo de pista se realizó en el Velódromo en diciembre. Gregorio Bare de 46 años fue el ganador de la prueba de Velocidad (su especialidad) y la prueba por puntos (aquella donde Wynants obtuvo medalla en Sydney). Richard Mascarañas se impuso en la prueba de Scratch (sprint final), Nicolás Méndez en Eliminación y Pablo Troncoso en Persecución individual y Kilómetro.

Salto Ecuestre

Realizado en el Carrasco Polo Club el campeonato nacional de salto fue para Martín Rodríguez montando a Atlanta Hero Z. Rodríguez impidió un quinquenio del olímpico Néstor Nielsen.

Atletismo

100 años cumple la Confederación Atlética del Uruguay, y así se llamó el campeonato nacional. Lo más destacado fue el récord nacional obtenido por María Pía Fernández en los 3000 metros con obstáculos, prueba en la que busca especializarse.

En las pruebas de velocidad se destacó Bruno Coronato ganando los 100 y 200 metros, igual que Martina Coronato.