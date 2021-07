Tiene 20 años, solo 20% de capacidad auditiva y debutó en Primera división con dos goles

Gustavo Peralta es un futbolista paraguayo de 20 años, con discapacidad auditiva, que debutó en la Primera división de Olimpia y marcó dos goles. El delantero entró en el partido que su equipo venció 6-0 a Deportivo Primavera por la primera fase de la Copa Paraguay.

Peralta hizo las formativas en Nacional, estuvo un tiempo a prueba en Palmeiras de Brasil y jugó en la selección paraguaya sub 17. Cuando empezó 2020 se incorporó a Olimpia para jugar en divisiones juveniles, un club que conocía porque durante su etapa infantil había jugado al futsal.

Para comunicarse con sus compañeros Peralta se maneja principalmente por la lectura de labios y lenguaje de señas. "Tiene una discapacidad auditiva parcial, escucha un 20%, tiene buena lectura labial, hay que hablarle pausado y entiende", dijo el padre en una entrevista para medios paraguayos.

Gustavo Peralta, no falló y convirtió su primer gol oficial con el Franjeado

El exjugador de Nacional de Uruguay, el colombiano Sergio Otálvaro, fue compañero de Peralta en Olimpia y lo destacó en redes sociales. "Gustavo Peralta es un chico que nos enseña que no hay nada imposible en la vida, que con esfuerzo, constancia y dedicación podemos cumplir nuestros sueños, que siendo sordomudo de nacimiento, nos da un ejemplo de vida incalculable, el cual convierte un obstáculo en una gran oportunidad para hacer sus sueños realidad", escribió en Instagram.

Peralta le respondió el mensaje: "Papi crack, hoy me siento más que bendecido por esta oportunidad y más aún me siento feliz y no puedo dimensionar de ser parte de un equipo tan grande y que hoy ustedes son mis maestros, gracias por tanto y cada día tendrán todo lo mejor de mi".