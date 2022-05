"Todo falló": Nacional había advertido a Conmebol sobre los incidentes en La Plata, en la Copa Libertadores

Con una nota que Nacional envió el 8 de abril por mail a Conmebol, advirtió sobre el riesgo que iba a tener el partido de este martes en La Plata entre los tricolores y Estudiantes, en el que hubo hechos de violencia antes, durante y después del encuentro de la Copa Libertadores.

Según supo Referí, en la nota los albos referían a la rivalidad entre Nacional y Estudiantes, debido en parte a la amistad de los hinchas pincharratas con los parciales de Peñarol, si bien además ambos equipos tienen históricos enfrentamientos en finales de Libertadores y también en partidos más recientes.

En base a eso, en la nota también se mencionaba lo peligroso que iba a ser el partido en La Plata y además se advertía especialmente sobre el sector visitante al que iban a ir los hinchas tricolores en el Estadio Uno, el cual consideraban que estaba “mal ubicado”, al estar en un codo junto a la tribuna popular donde va la barra de los rojiblancos.

Demian Alday Estevez / EFE

Hinchas de Nacional en La Plata

“Le mandamos un mail avisándole todo lo que iba a pasar ayer de noche”, indicaron a Referí desde los albos. “Y después, falló todo”.

Ómnibus apedreados

Como había ocurrido la semana pasada para el partido ante Vélez en Liniers, el punto de concentración previo al encuentro para los hinchas de Nacional fue en la zona de Puerto Madero, desde donde iban a ser traslados hasta La Plata, a partir de la hora 17:00.

El operativo policial fue “un abuso y un desastre”, indicaron a Referí.

Así quedaron los ómnibus de Nacional

Estaba acordado por un lado que salieran los ómnibus que habían llegado con hinchas de Montevideo y por otro la gente que estaba en Buenos Aires. Pero la Policía, según señalaron desde los albos, “hizo lo que quiso”, mandando los ómnibus tarde y en distintos grupos.

Eso generó que muchos hinchas llegaran con el partido empezado, y que los que tenían que llegar primero, arribaran últimos.

Como se vio en fotos, los ómnibus sufrieron destrozos. A los coches los hicieron bajar por una autopista, por una villa, y los dañaron, con varios vidrios rotos, señalaron.

La foto sobre lo que pudo ser un supuesto balazo en una ventana

Una de las imágenes que circuló mostraba un vidrio perforado por lo que parecía haber sido un balazo, lo que no pudo ser confirmado. “Dicen que sí, que fue con un arma que tiene municiones de plomo”, indicaron a Referí desde Nacional ante la consulta de si había sido un balazo.

“La gente llegó al estadio que volaba de la calentura por el maltrato que hubo”, indicaron a Referí.

“Todo falló”

Llegó la hora del partido, con los hinchas tricolores en su rincón, con solo un tejido que lo separaba de la popular de Estudiantes, sin pulmón. Sí había un vacío para el otro sector, en una tribuna lateral para el público local, donde se dejaron varias butacas sin ocupar.

Hinchas de Nacional en La Plata

El sector tricolor se llenó con entre 1.600 y 1.700 hinchas. Eso también llevó a un cuestionamiento de los albos, porque se les habían ofrecido 2.000 entradas, que de haberlas aceptado y vendido, habrían dejado a varios hinchas afuera del estadio, porque no había más espacio.

“Ya no entraba nadie, no había lugar y hubo gente que no pudo ver el partido porque no entraba”, indicaron desde el club tricolor.

Al salir los equipos al campo de juego, en la hinchada de Nacional se encendieron bengalas, lo que está prohibido por Conmebol y es multado con US$ 5.000, como ya sancionó este año a otras instituciones en partidos de Libertadores o Sudamericana.

Juan Mabromata / AFP

La bengala lanzada al sector de Estudiantes de La Plata

Luego, ocurrió lo peor cuando desde la parcialidad tricolor lanzaron una bengala a la popular de Estudiantes.

Desde el sector local también lanzaron una bengala, en lo que pareció ser la devolución de la que le habían lanzado, pero la misma dio en el tejido.

En el entretiempo hubo intercambio de proyectiles de todo tipo entre ambos sectores. Se tiraron botellas de plástico, entre otros objetos.

Un encendedor le dio a un bebé que estaba en la tribuna local, informó el diario Hoy de La Plata. También circuló la imagen de un hincha de Estudiantes con rastros de sangre y su mano vendada.

Demian Alday Estevez / EFE

Hinchas de Nacional en La Plata

La multa de Conmebol por lanzar objetos es de US$ 3.000.

“Todo falló. Lo único para destacar fue que no hubo un herido de consideración de casualidad”, dijeron desde los albos, desde donde no justificaron lo que pasó con las bengalas, lo que calificaron como “un desastre”, aunque sí cuestionaron cómo pudieron ingresarlas. “¿Quién controla y revisa a la gente? La policía”, señalaron.

Tras el partido, la hinchada de Nacional fue la primera en salir, tal como estaba establecido en el operativo. Pero siguieron los incidentes. Según supo Referí, un grupo de 20 hinchas fue agredido en las afueras del Estadio.

Juan Mabromata / AFP

Hinchas de Nacional en La Plata

En los albos consideraron que todo ocurrió debido a la mala organización de la Policía.

Por los incidentes, en Nacional se aprontan para recibir multas de Conmebol, la que este año ha sido firme a la hora de castigar a los clubes que cometen infracciones.

“Hace un mes les dijimos que esto iba a pasar y de los cuidados que había que tener”, agregaron desde los albos, que tienen esa nota de advertencia a Conmebol a su favor, lo que no justifica las reacciones de sus hinchas ni el lanzamiento de la bengala a la parcialidad local.