Todo lo que necesitás saber antes de votar este domingo

¿Qué se vota?

La elección nacional de este domingo 24 de noviembre es únicamente para elegir al presidente y vicepresidente de la República para el período 2020-2025. Se elegirá entre los candidatos que conformaron las fórmulas más votadas en las elecciones nacionales del 27 de octubre:

Luis Lacalle Pou – Beatriz Argimón

Daniel Martínez – Graciela Villar

La elección se define por el régimen de mayoría simple, por lo que el ganador será quien reciba la mayor cantidad de votos.

El nuevo presidente asumirá el 1° de marzo de 2020.

¿Cuáles son los votos válidos?

Todos los que voten por una de las dos fórmulas presidenciales. En caso de colocar dos papeletas idénticas, también se considerará un voto válido.

¿Cuándo se anula el voto?

1. Si hay más de dos listas de votación (aun si fueran iguales).

2. Si se introduce cualquier objeto extraño en el sobre aparte de la lista, como la bolsa de nailon.

3. Si hay listas distintas.

4. SI la lista está señalada con signos, enmendaduras, testaduras o nombres manuscritos agregados.

¿Cuándo se considera voto en blanco?

1. Al dejar el sobre vacío sin ninguna lista.

2. Al no colocar ninguna lista pero poner algún objeto extraño.

¿Quiénes tienen que votar?

El voto es secreto y obligatorio. Están habilitadas para votar todas las personas inscritas en el Registro Cívico Nacional que hayan cumplido 18 años de edad al día domingo 27 de octubre de 2019 inclusive.

¿Cómo se vota?

La persona debe ingresar sola al cuarto secreto, salvo aquellos no videntes o que están imposibilitados de caminar por sí mismos.

El padrón y el plan circuital serán los mismos que en la elección nacional. Pese a esto, la Corte Electoral recomienda volver a consultar ya que por “causas de fuerza mayor” podría haber alguna modificación.

Los electores en situación de discapacidad motriz que les corresponda votar en un circuito o local no accesible podrán votar observado en el primer circuito accesible de su serie vigente. Deberán exhibir obligatoriamente la credencial y firmar una declaración jurada.

El horario de votación comenzará a las 8 de la mañana y terminará a las 19.30. Si hay electores al momento del cierre se prorrogará una hora.

¿Es posible votar sin llevar la credencial?

Sí. La persona debe concurrir al circuito donde le corresponde votar, debe saber su número y serie de credencial y acreditar que es quien dice ser (mediante documentos de identidad).

¿Qué motivos justifican no ir a votar para quienes es obligatorio?

Quien no vote podrá justificarlo por causas de "fuerza mayor" (como inundaciones), enfermedad o estar fuera del país.

¿Qué deberá hacer si no fue a votar por los motivos antes señalados?

En todos los casos se debe acreditar la justificación.

Quienes estén enfermos o imposibilitados físicamente tienen que justificarlo con un certificado médico ante la Corte Electoral.

Por ley, la persona que se encuentre en el exterior está obligada a presentarse ante la oficina de la Junta Electoral del departamento donde normalmente vota para informarlo en un plazo de 30 días desde el arribo al país. Deberá presentar los sellos en el pasaporte, los pasajes de abordar o las reservas.

¿Cuál es la multa por no votar?

En caso de que la persona no se presente, la multa que corresponde pagar es de 1 UR ($ 1.196 aproximadamente) o de 2 UR ($ 2.392) en caso de ser funcionario público.

¿Qué consecuencias trae no votar sin justificativo ni pagar la multa?

Por no haber cumplido con la obligación del voto están previstas una serie de sanciones. Puede complicar a quien sea funcionario público, jubilado, o pretenda presentarse a cargos públicos, o a quien vaya a realizar una compraventa. En este último caso, el escribano debe pedir la justificación del voto de la Junta Electoral.

¿Hay un límite de edad que justifique no presentarse a votar?

No. Desde la Corte Electoral se aseguró que no hay un límite de edad para ir a votar y que por lo tanto todo el electorado debe presentarse. Si una persona tiene problemas de salud o dificultad para trasladarse al circuito de votación, deberá justificar el no haber votado mediante un certificado médico que lo acredite.

¿Durante cuánto tiempo se controla?

El control solo se realiza en los 120 días posteriores a la celebración de las elecciones. Eso significa que la persona que no se presentó a la oficina de la Junta Electoral para probar la falta y tampoco pagó la multa durante un lapso de cuatro meses que siguen a su llegada a Uruguay podría evitar la sanción económica.

¿Qué sucede si trabajo el día de la elección?

La ley establece que los patrones deberán otorgarles al menos dos horas para que puedan concurrir a votar, sin perjuicio de que eso afecte la paga de su salario.

¿A qué hora abren y cierran los circuitos?

Se puede votar entre las 8:00 y las 19:30.

¿Qué pasa si llegan las 19.30 y sigo haciendo fila para votar?

Se cierran las puertas del local a las 19.30, pero quienes estén dentro podrán votar y las mesas permanecerán abiertas hasta una hora más.

¿Cuánto dura la veda alcohólica?

Comienza a las 19:30 del sábado y tiene una duración de 25 horas, hasta las 20:30 del domingo.

Esta norma no alcanza a las fiestas privadas, y tampoco indica el cierre de bares ni de boliches, simplemente prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en esos locales.