Tom Brady jugó contra su exequipo, los Patriots, fue ovacionado y batió dos récords históricos

El mariscal de campo Tom Brady regresó el domingo a New England con un triunfo de sus Tampa Bay Buccaneers por 19 a 17 y un récord en yardas de pase en el fútbol americano de la NFL.

El estelar quarterbacks, ganador de siete trofeos de Super Bowl, completó 22 de 43 pases con 269 yardas.

Maddie Meyer/Getty Images/AFP

El mariscal de campo anunció que volverá a los Patriots cuando se retire

A sus 44 años, Brady batió el récord de yardas de pase de la liga en su primer regreso a la cancha de los New England Patriots, donde conquistó seis de sus siete campeonatos de Super Bowl.

Por esa razón fue ovacionado cuando entró a la cancha.

El ídolo de los Patriotas de Nueva Inglaterra está de regreso en su casa



Así reciben a Tom Brady en su vuelta a Foxboroughpic.twitter.com/UWpJzb4ODZ — Adriana Monsalve (@AdrianaMonsalve) October 4, 2021

Brady, considerado el mejor mariscal de campo de la historia, superó la marca de 80.358 yardas que poseía el mariscal Drew Brees, retirado el año pasado.

El quarterback se hizo con el récord tras un pase de 28 yardas completado a Mike Evans en el primer cuarto del partido en Foxborough, Massachusetts.

Brady necesitaba completar apenas 68 yardas para batir el récord de Brees, quien estaba presente en el Gillette Stadium y aplaudió el logro de su sucesor y gran rival durante años en la NFL.

Pero no fue el único récord que batió en una noche histórica.

Maddie Meyer/Getty Images/AFP

Le ganó a todos en la NFL

También se convirtió en el cuarto quarterback de la historia de la NFL que logró ganarle a cada uno de los 32 equipos de la competición.

Sobre el final del partido, entrevistado, dijo que en un futuro volverá a los Patriots cuando su carrera termine.

Tom Brady confirma que estará cerca de los Patriots una vez que se retire.



Linda noticia.pic.twitter.com/wZyZNyN1EU — Patriots LATAM (@patriotslatam) October 4, 2021

Consultado sobre si había pensado que esta era, tal vez, la última vez que jugaba en Foxborough, dijo: "He sido parte de esta comunidad por mucho tiempo, estaré aquí nuevamente cuando todo termine y me retire andaré en la vuelta y me podrán ver por acá".