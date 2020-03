Topolansky se retiró cuando Lacalle dio su discurso porque no iba a haber "un anuncio distinto"

La senadora del MPP y ex vicepresidenta, Lucía Topolansky, dijo que no escuchó el discurso que el presidente Luis Lacalle Pou dio ante la Asamblea General porque "no iba a haber ningún anuncio distinto". Entrevistada por Informativo de radio Carve, Topolansky afirmó que hizo quórum, pero después se retiró.

Ante la pregunta de que le había parecido el discurso del nuevo mandatario, respondió: "No participé de esa parte, participé de la parte que me correspondía, hice quórum, escuché el nombramiento pero después me retiré porque en realidad el resto de la ceremonia era para …Ya anunciaron lo fundamental, lo vienen anunciando hace como cuatro meses así que no creo que haya habido ningún anuncio distinto".

Presidencia

Topolansky afirmó que Uruguay "no tiene sobresaltos. Es lo que lo diferencia no sólo de Latinoamérica sino de muchísimos países del mundo (...) Eso se materializó de algún modo. Todos los uruguayos es lo tenemos que cuidar. Es lo mas importante que sucedió ayer", reflexionó.

Según se puede ver en las fotografías tomadas al hemiciclo en el momento en el que Lacalle Pou se dirigía a la Asamblea General, tampoco estaba presente el senador y exministro de Economía, Danilo Astori.

Después sí concurrió al acto de la Plaza Independencia, donde Tabaré Vázquez entregó la banda presidencial al nuevo mandatario.