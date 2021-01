Provincias argentinas anunciaron toque de queda sanitario: cuáles son y en qué consiste

A raíz del crecimiento exponencial de infectados por la pandemia del coronavirus, La Pampa y Chaco fueron las dos primeras provincias argentinas en imponer un toque de queda sanitario en el país.

La Pampa

El gobierno de La Pampa resolvió a partir de este lunes restringir el horario para la circulación en toda la provincia, reducir la extensión horaria de las actividades gastronómicas y continuar con la suspensión de los encuentros sociales. Mediante un comunicado de prensa, las autoridades locales informaron sobre nuevas medidas restrictivas por la incidencia de la pandemia de covid-19 en la provincia, que en los últimos días creció de forma considerable.

Desde el inicio de la pandemia, La Pampa registraba hasta este lunes 151 personas fallecidas, 106 internadas, más de 13.100 asiladas, 11.828 infectados y 8.848 recuperadas.

Frente a la curva ascendente en contagios, el gobierno resolvió que a partir de la medianoche y hasta el lunes 18 de enero, en materia sanitaria y como medida adicional, se habilitarán nuevas camas para pacientes moderados en los dispositivos modulares del Hospital Lucio Molas, pasando de 18 a 31 camas. Asimismo, resolvió imponer nuevas restricciones a la circulación de personas "decisión que obedece al crecimiento exponencial de utilización de camas, producto del sostenido incremento de casos positivos en la provincia", señala el comunicado de prensa oficial.

Las nuevas medidas de restricción establecen la prohibición de circulación de personas de 01:00 a 6:30 horas, con excepción de trabajadores esenciales; extiende la suspensión de los encuentros sociales y determina que todas las actividades finalizan a las 0:00 horas, con la extensión de 30 minutos para los locales gastronómicos.

Chaco

En la misma línea, ante el aumento de casos de coronavirus luego de las fiestas de fin de año, el gobierno de Chaco también dispuso este martes restricciones en todo el territorio provincial, por 15 días. La ministra de Seguridad y Justicia de Chaco, Gloria Zalazar, anunció que desde este miércoles y hasta el 21 de enero habrá restricciones a la circulación de personas y bienes, a la realización de eventos y a la actividad comercial.

Zalazar dijo en declaraciones a Télam Radio que habrá puestos de control "en los puntos limítrofes de la provincia y en el ingreso a las localidades, desalentando de manera especial durante los días sábados y domingo. No se permitirá la circulación entre las localidades del interior". La funcionaria desmintió que estén cerradas las fronteras pero "sí se va a seguir controlando el ingreso a la provincia con la toma de medidas de control sanitario, como se viene haciendo en todos los puestos limítrofes del Chaco".

Añadió, además, que se establece la "alarma sanitaria" en todo el territorio provincial, cuya finalidad "es poner en conocimiento a la comunidad de la criticidad de las indicadores actuales" vinculados con la pandemia. La ministra provincial detalló que "se prohíbe la circulación de bienes y personas desde la hora cero hasta las 6 de cada día, salvo por razones de salud, seguridad o por tener un turno o permiso para circular expedido por la plataforma Tu Gobierno Digital. Asimismo, anunció que se restringe "la permanencia y circulación en espacios públicos, autorizadas hasta las 22 horas de cada día, así como de espectáculos públicos y actividades recreativas no deportivas".

AFP

"Los eventos sociales autorizados en un decreto anterior, 1706 de 2020, hasta 100 personas, quedan suspendidos", agregó Zalazar. También, "se va a desalentar la actividad física deportiva grupal, en espacios abiertos o cerrados públicos o privados", detalló la funcionaria.

Por otra parte, quedan suspendidas las competencias o actividades con asistencia de público. En tanto, los comercios "podrán funcionar de lunes a miércoles hasta la medianoche, y de jueves a domingo hasta las 2, aunque la actividad deberá cesar una hora antes para permitir el desplazamiento del personal". Zalazar fundamentó la decisión en el "aumento de casos directamente relacionado con las fiestas de fin de año".

"Se pretende restringir la circulación por época estival, que se presta a salir más a la noche, por lo cual estas medidas pretenden evitar la mayor propagación de contagios teniendo en cuenta de que habrá una suba luego de las fiestas de fin de año", fundamentó la ministra de Seguridad y Justicia de Chaco. "Una de las razones principales -agregó- son los indicadores sanitarios que, si bien son buenos -tienen una tasa de duplicación de 103 días y una tasa de contagios de 1,10- vemos que hay salidas de personas luego de las fiestas, en un contexto estival, con pocos de vacaciones, que se quedan en la ciudad, y así el virus circula".

Zalazar explicó que las medidas adoptadas por el gobierno de Chaco "tienen directa relación con la aglomeración de eventos públicos aún al aire libre y permitir a la policía de 0 a 6 un control más estricto de fiestas clandestinas, que en nuestro país empiezan a las 2 de la mañana, para evitar que se produzcan y, de producidas, que se desarticulen".

Medidas similares en otras localidades

Formosa y Santiago del Estero también anunciaron limitaciones de circulación nocturna y restricción de actividades, mientras que la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, impuso restricciones a algunas ciudades donde se registraron focos de contagios. La s provincias de Santa Fe y Corrientes también impusieron restricciones focalizadas.

Gobierno de Fernández evalúa cancelar vuelos internacionales en la segunda quincena de enero

En medio de la escalada de casos de covid-19, esta será una semana clave para el gobierno argentino en materia de decisiones. Es que, el cierre del Aeropuerto de Ezeiza para vuelos internacionales fue puesto a consideración por parte del Ejecutivo. Además, en los próximos días el tridente Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof se reunirán para definir qué medidas tomar en el AMBA. Por ahora, se descarta suspender la temporada.

La posibilidad de un cese de vuelos internacionales a partir de la segunda mitad de enero para evitar el ingreso de nuevas cepas de coronavirus es una de las opciones que, en los últimos días, barajó el Poder Ejecutivo.

"En los distintos niveles del sistema aeroportuario, incluida la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ya se habla de un eventual cierre de todos los vuelos internacionales a partir del 15 de enero", informaron desde el medio NA.

La fecha clave para la decisión sería este viernes, porque hasta ese día rige la prohibición de vuelos con Reino Unido, Italia, Países Bajos, Australia y Dinamarca, donde se había detectado la nueva cepa de covid-19.

Wikipedia

De acuerdo a lo informado por la agencia de noticias, de concretarse la medida, el cierre sería total para los vuelos internacionales: en principio, se mantendrían vuelos de cabotaje. De todas formas, la decisión aún no está tomada, sino que se sigue estudiando.

El motivo del cierre total busca hacerle frente a dos cuestiones. Por un lado, la circulación de la nueva cepa de coronavirus, que empezó a detectarse en destinos con los que la Argentina mantiene vuelos, como Nueva York, que registró su primer caso el lunes. Por otro, el crecimiento de los contagios a nivel interno.

De acuerdo a lo informado por NA, la implementación de la medida estuvo sobre la mesa en la reunión que mantuvieron la semana pasada el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Los tres mandatarios volverán a conversar sobre el asunto entre el jueves y viernes para definir si se aplican nuevas restricciones, entre ellas, el toque de queda nocturno. Además, para esos días los equipos de la administración nacional, provincial y porteña contarían con un panorama más claro sobre la evolución de la curva de contagios tras los festejos de Navidad y Año Nuevo.

Descartan suspender la temporada

En este contexto, esta mañana, el ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens aclaró: "La idea nuestra no es cerrar la temporada, pero sí seguir insistiendo con la responsabilidad individual y, cuando esta no alcanza o no llega, garantizar que haya una presencia del Estado que le diga al ciudadano cómo tiene que actuar".

Durante una recorrida por el partido bonaerense de Villa Gesell, en la Costa Atlántica, el funcionario remarcó la continuidad de la temporada turística de verano, aunque barajó restricciones "para aquellos lugares donde no se cumplen los protocolos". "Si seguimos cuidándonos, va a haber temporada hasta marzo", remató.

Kicillof se reunió con intendentes

En paralelo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof mantuvo una reunión con intendentes para analizar restricciones frente al aumento de contagios en la costa. Entre las posibles medidas a evaluar se encontraban el toque de queda sanitario nocturno para evitar las aglomeraciones clandestinas, así como también la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a determinadas horas y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad.

Algunos de los participantes fueron Sebastián Ianatuony (General Alvarado), José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Carlos Santoro (General Madariaga), Juan Manuel Álvarez (General Paz) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata). También estuvieron Cristian Cardozo (Partido de la Costa), José Paredi (Mar Chiquita), Alejandro Dichiara (Monte Hermoso), Martín Yeza (Pinamar), Sergio Bordoni (Tornquist), Carlos Sánchez (Tres Arroyos) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).

Con información de El Cronista