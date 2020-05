Toros Holando: precios en tres ventas de punta

Un promedio de US$ 2.642 se pagó por los 21 toros de cabaña La Muesca, de Darío Jorcín, en uno de los remates más relevantes en la zafra de subasta de genética lechera en este otoño, a cargo del escritorio Di Santi & Romualdo. La 5a venta anual, con 275 ejemplares en total, se desarrolló en la cabaña, en Colonia, con estos promedios: US$ 725 en vaquilloñas para entorar; US$ 1.379 en vacas próximas; y US$ 647 en piezas de cría.

En el caso de la 37a anual de El Chivo, de la familia Antognazza, en las instalaciones del local Cardal en Florida y a cargo del mismo escritorio, los 32 toros de la oferta lograron un promedio de US$ 1.950.

Finalmente, otro buen caso para tener referencias de precios por la genética de esta raza lechera en 2020 es el de la 34ª edición de la venta de la cabaña San Alberto, de la familia González, que se realizó de modo virtual y en la que se dispersaron 41 toros a un precio promedio de US$ 2.100, en este caso con Escritorio Urchitano Negocios Rurales.