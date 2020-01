Torque le hizo ocho goles al Fénix de Carrasco

Torque se floreó en Parque Capurro. El equipo del entrenador argentino Pablo Marini le anotó ocho goles al Fénix de Juan Ramón Carrasco en dos amistosos que se jugaron en la mañana de este miércoles en el estadio de los albivioletas.

Torque, que logró el retorno a Primera división en noviembre, ganó el primer encuentro con los titulares por 2 a 0 mostrando un fútbol práctico, con jugadores veloces que resultaron incontrolables para Fénix.

Carrasco, entrenador de los albivioletas, no dejó de brindar indicaciones pero jamás encontró respuestas de sus dirigidos que mostraron escasas ráfagas del juego que pretende su técnico.

Camilo dos Santos

Torque lo sometió a un martirio. Le pagó con su propia moneda manejando la pelota de principio a fin, presionó adecuadamente y llegó siempre con pelota por el césped.

El primer partido, jugado por los titulares de ambos equipos, terminó con triunfo de los celestes por 2 a 0.

Torque formó con Francisco Coirolo; Agustín Peña, Pereyra, Rak y Álvarez; Ignacio Neira, Álvaro Brun y Santiago Scotto; Pereira, Sergio Blanco y Gustavo Del Prete.

Fénix formó con Hernández; Barboza, Coelho, Pallas y Álvez; Argachá, Emanuel Carlo, Recoba, Nicolás Fernández; Maureen Franco y Machado.

Diego Battiste

Para el complemento se realizaron muchos cambios y llegó una lluvia de goles de Torque que anotó seis tantos ante la desazón de Carrasco que se sentó definitivamente en el banco de suplentes a mirar el juego sin brindar indicaciones.

El entrenador del elenco de Capurro, no habló luego del amistoso tras explicar que no estaba brindando declaraciones. “Por ahora no estoy hablando, más adelante voy a hablar”, se limitó a decir a Referí.

Fénix viaja el viernes a Quito donde el viernes se medirá con Liga de Quito, que presentará su plantel.