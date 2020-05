Torreira acelera el regreso tras la operación: ya corre en Fray Bentos

Lucas Torreira sigue adelante con la recuperación de su fractura de tobillo y este lunes volvió a trotar, tal como mostró en un video en el que se lo ve corriendo sobre el césped en su Fray Bentos natal.

“Después de unos largos 70 días, volvimos a correr. Cada vez falta menos. Vamos por más”, comentó el volante de Arsenal de Inglaterra.

En el video se lo ve trotando en el Fray Bentos Golf Club, sin remera y con una cinta de frecuencia cardiaca.

Después de unos largos 70 días, volvimos a correr👏🏻 Cada vez falta menos ⚽️👈🏻 Vamos por más 💪🏻❤️ #LT11 pic.twitter.com/AyYpb6Hsqs — Lucas Torreira #LT11 (@LTorreira34) May 11, 2020

Torreira se lesionó el 2 de marzo cuando su equipo jugaba la semifinal de la FA Cup ante Portsmouth. El mediocampista fue operado y comenzó la recuperación en Londres. Cuando se paró el fútbol por el coronavirus se volvió a Uruguay para continuar con su puesta a punto.

Tal como informó Referí, el futbolista llegó a principios de abril a Fray Bentos y contrató a un joven preparador físico de esa ciudad, Damián Abreu, de 26 años, con quien se contactó vía Instagram, para que trabajara con él desde el pasado 20 de abril.

Instagram

La recuperación de la lesión de Torreira tiene un tiempo estimado de entre 6 semanas y tres meses.

El volante ya llegó a los 70 días, trotó, y se espera que sume la pelota a sus trabajos antes de volver a Inglaterra.

Jugadores de la Premier preocupados

La Premier League recibió un apoyo crucial en su intento de reanudar la temporada debido a que el gobierno británico abrió la puerta este lunes a un regreso de las competiciones deportivas, a puerta cerrada, a partir del 1° de junio.

Los 20 clubes de la Premier League se reunieron este lunes para discutir los detalles del Project Restart, el plan diseñado para completar la temporada futbolística una vez conocidas las líneas directrices del desconfinamiento proyectadas por el gobierno británico.

"No se tomarán decisiones hasta que hayamos hablado con los futbolistas y los entrenadores a lo largo de esta semana", declaró tras la reunión el director general de la Premier League Richard Masters.

En su Project Restart, la Premier League trabaja con la idea de reanudar los entrenamientos la próxima semana y disputar los 92 partidos que le restan a la competición entre principios de junio y finales de julio, a puerta cerrada y en un número limitado de estadios.

Pero la oposición de algunos clubes de la élite amenaza con paralizar el proyecto de reanudación.

Además, el anuncio el domingo de tres positivos detectados en el plantel de Brighton no ayuda al regreso del fútbol en un país que es el más golpeado en Europa por la pandemia del nuevo coronavirus, con 32.065 muertos hasta este lunes.

AFP

Algunos jugadores de la Premier League también han mostrado su preocupación por el hecho de tener que volver a practicar un deporte que no permite mantener las distancias de seguridad propuestas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio del covid-19.

"También somos personas", tuiteó el centrocampista del Norwich Todd Cantwell nada más conocerse los positivos en el Brighton.

Pero la cancelación de la temporada supondría unas pérdidas de US$ 1.200 millones por los derechos televisivos, una amenaza que parece no afectar a algunos clubes, sobre todo, los de la parte baja de la clasificación que no desean disputar los partidos restantes en un puñado de terrenos neutrales para minimizar al máximo el personal en los recintos (sanitarios, policía, seguridad y periodistas) y evitar concentraciones de hinchas en las afueras de los campos.

"Se nos pide que, pese a todas las contraindicaciones y riesgos sanitarios, acabemos una competición que poco tiene que ver con la que comenzamos", declaró este lunes el presidente del Watford Scott Duxbury a la web del club. "¿Es esto justo? ¿Se parece en algo a la integridad deportiva? Por supuesto que no", añadió.

"Evidentemente todos los clubes preferirían jugar en sus estadios si es posible, pero tenemos que tener en cuenta lo que nos dicen las autoridades", declaró Masters por videoconferencia tras la reunión de este lunes.

AFP

"Es evidente que algunos clubes se toman este punto más a pecho que otros. Es un diálogo que continúa", añadió.

Dirigentes del Brighton, West Ham y Aston Villa también se manifestaron en los últimos días en contra de disputar partidos en terreno neutral, aunque algunos sospechan que, con esta posición, los clubes de la zona baja tratan de que no se reanude el campeonato... y evitar con ello el descenso de categoría.

Pero esta medida, en caso de tomarse, podría provocar nuevos quebraderos de cabeza para la Premier League, ya que Rick Parry, presidente de la Liga de Fútbol Inglesa (EFL), organismo que gestiona la segunda, tercera y cuarta categoría, amenazó la semana pasada con acudir a los tribunales si se impide el ascenso de tres clubes del Championship a la lucrativa primera división.

En medio de todo este embrollo, lo que parece seguro es que los aficionados al fútbol tendrán que esperar aún muchos meses antes de volver a un estadio, algo que "dependerá de la reducción del número de infectados", según el gobierno.

Redacción y AFP