Transportistas amenazan con rechazar tarjetas de crédito y débito para compras de boletos

La Cámara de Transporte denunció públicamente que una emisora de tarjetas de crédito y de débito aumentó tres veces la comisión que cobraba por las transacciones hechas para pagar el boleto urbano, a través de la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM). El presidente de la cámara, Juan Salgado, explicó a El Observador que en 2018 se acordó que las empresas cobrarían 0,85% del precio del boleto urbano que fuera adquirido con cualquier STM asociada a una tarjeta de crédito o débito. Esa comisión no se trasladó a los usuarios y son las empresas las que hacen frente a ese pago, afirmó el empresario.

En diciembre de 2018 la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció el último aumento en el precio del boleto que, según comunicó, será el único de 2019. Según señaló Salgado, el conflicto con las emisoras de las tarjetas no es el "preámbulo de un aumento del boleto". "Quiero darle tranquilidad a la gente de que la Cámara de Transporte hoy se reunió para definir algunas acciones", detalló el presidente de Cutcsa.

La Cámara de Transporte esperará hasta este martes para ejecutar alguna de las dos medidas que fueron discutidas este lunes: no aceptar como medio de pago a ninguna tarjeta del emisor que no cumpla las órdenes, o no aceptar ninguna tarjeta de crédito o de débito para pagar el boleto con la tarjeta STM hasta que las autoridades y las emisoras se pongan de acuerdo. Antes, la cámara esperaba reunirse con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obtener una respuesta. A su vez, la emisora de las tarjetas que definió el aumento se reunirá también mañana con autoridades del MEF. Salgado no quiso decir cuál es la empresa.

"Se está haciendo mucho esfuerzo para mantener el precio del boleto por parte de todos los involucrados y ese es el objetivo que vamos a cumplir", precisó Salgado. El acuerdo que fijó las tasas que cobrarían las emisoras quedó establecido en un documento escrito y fue anunciado en setiembre de 2018.

La tasa de 0,85% por boleto -en casos de pago con STM asociada a una tarjeta de crédito o débito- era un número que, según Salgado, podía bajar en el futuro, a medida que los usuarios iban migrando hacia esa forma de pago. Según los datos aportados por el presidente de Cutcsa, hoy el 70% de los boletos urbanos se pagan de forma electrónica.

"No apoyamos una bancarización que termine teniendo mayores costos (...) No tuvimos ninguna comunicación. Simplemente que, en determinado momento, la liquidación en lugar de venir con el 0,85% vino con el 2,50%. Aumentó el triple", afirmó Salgado.