Tras acuerdo entre Talvi y Manini, Lacalle negocia por candidato de consenso para IMM

Con el camino despejado después de que los líderes del Partido Colorado y Cabildo Abierto, Ernesto Talvi y Guido Manini Ríos, bajaran sus candidaturas, el presidente electo Luis Lacalle Pou encabeza las negociaciones para lograr la concreción del acuerdo multipartidario para competir por la Intendencia de Montevideo (IMM) bajo un único lema.

Según supo El Observador en base a fuentes políticas, el tema es manejado directamente por Lacalle Pou, en coordinación con su círculo más cercano –entre ellos el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado–, así como en consulta con los demás líderes de la coalición.

Los socios tienen nueve días para comunicar a la Corte Electoral quién será el candidato –o candidatos, en caso de que la primera opción fracase– para competir en mayo de 2020, por lo que el tema deberá estar definido entre lunes y martes de la semana que viene, según declaró Talvi en conferencia de prensa.

El Partido Nacional tendrá su convención departamental este lunes. En esa instancia se habilitará a la agrupación a votar bajo el lema de otro partido, que se acordó será el Partido Independiente. Los colorados tendrán su convención este sábado con el mismo objetivo.

Talvi y Manini se reunieron este jueves en la sede de Ciudadanos para poner punto final a la disputa que los enfrentó en los últimos días por las candidaturas. Ambos acordaron en la reunión retirar sus nombres del "menú de opciones".

El objetivo principal sigue siendo conseguir un nombre de consenso entre todos los socios de la coalición. Ese lugar estaba guardado para el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Sebastián Bauzá, pero este declinó la oferta, luego de que el presidente electo le ofreciera encabezar la Secretaría Nacional del Deporte.

La negativa de Bauzá desencadenó la búsqueda frenética de un candidato.

En esa carrera se manejó como una de las opciones el del expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, quien fue planteado por el Partido Colorado. Si bien reunía el visto bueno de todos los socios, Cabildo Abierto desestimó su postulación.

Hoy nos reunimos con el Gral. Manini Ríos en la sede de Ciudadanos para seguir trabajando en un acuerdo político para la Intendencia de Montevideo. Aprovechamos la oportunidad para analizar los temas nacionales y de la coalición. pic.twitter.com/BGV3dv3WrQ — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) January 30, 2020

Talvi dijo en conferencia de prensa que Bauzá "hubiera sido aceptado por todos los partidos de la coalición", pero "lamentablemente" no aceptó el planteo. "No sé si uno tiene derecho a seguir insistiendo, si alguien por motivos muy fundamentados decide que no puede aceptar este desafío en este momento, hay que tener respeto por esa decisión", aseguró el líder colorado.

Consultado sobre el perfil que debería tener el candidato, el canciller designado respondió: "El perfil Sebastián Bauzá. Es lo mejor que puedo decir".

Pese a esto, Talvi señaló que debería ser una "persona reconocida, prestigiosa y que tenga las cualidades iniciales necesarias". Además, aseguró que una vez que esa persona tenga el "apoyo de los demás partidos", quienquiera que sea "se va a potenciar enormemente" y habrá quedado en el olvido "todo esto que es la cocina cuando el plato esté servido".

Consultado sobre la posibilidad de que haya más de un nombre compitiendo por la coalición, el líder de Ciudadanos prefirió no "adelantarse". "En tal caso, tenemos que empezar otra discusión. Así es la política. Requiere consensuar y negociar entre quienes pensamos diferente", afirmó.

Fuentes políticas señalaron a El Observador que en el escenario de una candidatura de consenso, las suplencias tendrán un rol clave ya que se pretende que la mayor parte de los partidos socios de la coalición estén representados.

El miércoles Delgado afirmó que había "dos o tres nombres" sobre la mesa para disputar la intendencia. Las fuentes contaron que el expresidente colorado Julio María Sanguinetti fue quien más nombres puso sobre la mesa.

Luego de la negativa que recibió el nombre propuesto por los colorados, Talvi dijo que su partido esperará a que "propongan otros". Consultado sobre la posibilidad de que Lacalle Pou presente a algún nombre, el colorado respondió que el mandatario electo está "muy activo". "Ideas de candidatos que reúnan la adhesión de todos, todos podemos aportar. Obviamente, si él aparece con un nombre relevante, es mano. Es el presidente electo de la República", agregó. "Veo buen clima para llegar a una solución", confió Talvi.